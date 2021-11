Velkou výhru jsme opravdu potřebovali. S Bohemkou soucítím, připustil Bílek

Plzeň měla za sebou tři ligové zápasy bez vítězství. Proti Bohemians ale mohl Bílek využít navrátilců do sestavy. Karetní trest si odpykali Kalvach, Kaša i Pernica, do branky zase po lehčím zranění naskočil Jindřich Staněk.

Už se vám opět může dýchat trochu lépe.

Poslední zápasy nám výsledkově nevyšly, proto jsem velmi rád, že jsme to takhle zvládli. Jsem rád, že se gólově prosadili ti hráči, kteří se třeba dlouho netrefili. Před zápasem se Slováckem jsme takový výsledek potřebovali a věřím, že nás to zase posílí. Navíc jsme už téměř kompletní, v příštím utkání už budeme mít k dispozici i Řezníka.

O branky se podělilo dokonce šest různých střelců. Berete to tedy jako takovou přidanou hodnotu?

Jednoznačně. Beauguel střílí spoustu gólů a mockrát nám pomohl. A že tentokrát gól nedal, to se vůbec nic neděje. Za těch šest hráčů jsem vážně rád, pro jejich sebevědomí je to výborné.

Bylo pro vás pozitivní, že Bohemians se snaží hrát fotbal a nebývají pasivní?

Víme, že hrají aktivně. Mají bojovné mužstvo, proti kterému se vždycky hraje nepříjemně. Snažili se presovat i na naší polovině a jsem rád, že se nám z toho dařilo vycházet a dostávat se i doma do brejků, po kterých jsme pak trestali. S Bohemkou ale soucítím, prohrát nula šest je nepříjemné. My to však opravdu potřebovali.

Co říkáte na výkon Jhona Mosquery? Trefil se podruhé v řadě...

Je velmi platný díky své rychlosti a agresivitě. Také je hodně tahavý směrem dopředu, což nutně potřebujeme. Hodně nám pomáhá, je to důležitý hráč, k tomu navíc produktivní. Je podstatné, aby hráči jako on, Beauguel, Kopic nebo Chorý góly dávali. S jeho angažmá jsme zatím spokojení.

Poprvé v sezoně skóroval v lize Pavel Bucha.

Doteď mu to tam nepadalo, ale střelu má výbornou. Celkově jsme potřebovali, aby se hráči ze středu pole trefili.

Nemrzí vás, že podobnou výhru viděla jen tisícovka fanoušků?

Divákům chci poděkovat, že přišli a povzbuzovali nás. Přáli bychom si vždycky plný stadion, ale taková je situace. S tím se nedá dělat nic.

V příštím kole míříte na hřiště Slovácka, vašeho tabulkového rivala, které v Českých Budějovicích ztratilo dvoubrankový náskok. Může se to v nedělním zápase projevit?

Výhoda to pro nás určitě nebude. I tentokrát předvedlo velmi dobrý výkon, sedmdesát minut Budějovice k ničemu nepustilo. Pak ale přišel problém. Prohráli, ale nezacloumá to s nimi, mají zkušené mužstvo a vysokou výkonnost. Ke Slovácku mám velký respekt, hraje dobře nejen v této sezoně.