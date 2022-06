Plzeňský útočník Mihálik: Makám a chci dokázat, že sem patřím

Z týmu zmizel před minulou sezonou, kdy zamířil na hostování do Českých Budějovic, pod trenéry Pavlem Vrbou ani Adrianem Guľou si předtím trvalé místo v základní sestavě Viktorie nevybojoval. Teď se snaží přesvědčit kouče Michala Bílka, že s ním pro bitvy o evropské poháry a v české lize může počítat.

„Konkurence je obrovská. Přišel jsem makat a bojovat o to, abych se v kádru pro příští sezonu udržel. Nezbývá, než na každém tréninku dokazovat, že sem patřím. A jsem rád, že mi to teď v přípravě gólově jde,“ svěřil se 27letý Mihálik, který má za sebou také štace v Jablonci či nizozemském Alkmaaru.

Je to váš hlavní cíl, už se vám nechce znovu putovat někam na hostování?

Samozřejmě. Stoprocentně bych rád zůstal v Plzni, zase bojoval o titul. Ale je to jen na trenérech, jak kádr poskládají. Na mně je jen to, abych pracoval a dokazoval trenérům, že na to mám.

Káčer míří za Guľou. A do Plzně Cicilia ze Slovácka? Po dvou letech opouští Viktorii slovenský záložník Miroslav Káčer. Šestadvacetiletý hráč odchází na roční hostování s opcí do Dunajské Stredy, kde se potká s bývalým plzeňským koučem Adrianem Guľou. Naopak prakticky jistý je podle podle informací iSport.cz příchod nizozemského útočníka Cicilii, který má Plzeň posílit ze Slovácka. Další dobrá zpráva pro tým je jistá: společnost Doosan Škoda Power bude na další dva roky generálním partnerem úřadujících mistrů.

V přípravě vás zatím staví na kraj zálohy, přitom v Českých Budějovicích jste byl zvyklý spíš na jiný post. Přizpůsobíte se?

V minulosti jsem skoro vždy hrál na pozici hrotového útočníka, teď v Budějovicích někdy i na podhrotu. Je pravda, že z křídla jsem toho moc neodehrál. Ale v minulých letech ano, takže mi je jedno, na jakém postu nastoupím. Hlavně, když to bude prospěšné pro tým.

Stále jste v objemové části přípravy, jak zvládáte náročné tréninkové dávky?

Koušu to stejně jako ostatní, je to prostě kondiční blok přípravy. Musí se absolvovat, těží se pak z toho celou sezonu. A nejsem zrovna typ, který by s tím měl problém. Mám spíš předpoklady běžecké než silové, zvládám to celkem dobře.

Co vám ukázal zápas proti Slovanu? Předtím jste hráli proti týmům z nižších soutěží.

To, že můžeme porážet i mančafty, které pravidelně hrají evropské poháry a jsou několikanásobnými mistry své země. Slovan má svou kvalitu a jsme rádi, že jsme to zvládli. V přípravě vyhráváme, střílíme góly, v tom musíme pokračovat. Doufám, že tomu tak bude i na soustředění v Rakousku a hlavně pak v zápasech o Ligu mistrů a v naší lize.

Už to bylo tempo hodné soutěžních utkání?

Určitě, tempo bylo výrazně vyšší, navíc Slovan má samozřejmě daleko větší kvalitu než Klatovy nebo Karlovy Vary. Z tohoto pohledu to bylo úplně jiné. Byl to super zápas ve skvělé atmosféře. Přišly tři tisíce lidí, vystavené byly poháry pro mistry české i slovenské ligy, podepsali jsme se malým klukům. Paráda.