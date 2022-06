Dva góly v rozmezí dvou minut. Sedlo si to, těší plzeňskou věž Chorého

„Zápas mi sedl, ale makali všichni kluci. Měli jsme tam spoustu náběhů, centrů do vápna,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý Chorý po vítězství 3:1 na hřišti v Dobřanech, který ve velkém vedru zaplnily tři tisícovky diváků.

Na trávníku se fanoušci nedočkali Juraje Kucky, zatím poslední a největší posily Slovanu, scházelo také plzeňské trio Mosquera, Káčer, Janošek. Ale odcházeli spokojení. Plzeň v souboji mistrů svých zemí vyhrála i třetí přípravný duel na novou sezonu, inkasovala pouze z pokutového kopu a především, po Klatovech a Karlových Varech zvládla první opravdu náročný herní test. I díky Chorého střeleckého apetitu, když se dvakrát prosadil v šestnáctce a překonal gólmana Chovana.

Po hodině hry jste stihl dva góly v rozmezí pouhých dvou minut. Už se vám to někdy povedlo?

Ani nevím. Bylo hlavně strašné vedro, snažil jsem se soustředit na hru. Góly samozřejmě potěší, ale důležitá je výhra. Můžeme pracovat dál. Zápas jsme zvládli dobře, naštěstí se nikdo nezranil. Chceme být před soustředěním v Rakousku zdraví.

Do druhého poločasu jste nastoupil i s Janem Klimentem, jak vám vpředu spolupráce klapala?

Jo, bylo to dobré. Ještě se spolu určitě pobavíme, ale sedlo nám to. Jednou jsem prodloužil míč já, podruhé zase on. Byli jsme na stejné úrovni, snažili se držet jejich šestku, což nám dal Horvi (asistent Pavel Horváth) také za úkol.

Přimotal jste se pak i do strkanice mezi Klimentem a Weissem, po které se na hřišti chvíli jiskřilo a oba „hříšníky“ přinutil rozhodčí Berka vystřídat.

Někdo tam šel zbytečně do Kopiho (Kopice), tak jsem tam taky běžel. V zápasech Čechů se Slováky to tak prostě někdy bývá. Co k tomu říct? Určitě se to zbytečně přehnalo a vyhrotilo, ale nedá se nic dělat.

Máte pocit, že nové posily zapadly do týmu dobře?

Zatím na to mají kluci vždycky jen poločas a nemají moc času se ukázat. Tréninky jsou stále náročné, soustředíme se stále hlavně na objem.

Vy to berete tak, že se snažíte získat roli útočníka číslo jedna?

To je těžké takhle říct. Uvidíme, na kolik útočníků budeme chtít vůbec hrát.