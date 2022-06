Šulc si zažil krizi. Plzeňský talent hledá restart v Jablonci

„Určitě byla varianta zůstat v Plzni i dál a zažít evropské poháry, ale asi bych toho odehrál minimum. Z Jablonce mě oslovili trenér Horejš i pan Pelta (majitel klubu), tak jsem se rozhodl, že půjdu sem, že to pro moji kariéru bude nejlepší v této chvíli,“ uvedl jednadvacetiletý hráč s tím, že Jablonec upřednostnil před nabídkou Hradce Králové.

Nový jablonecký trenér Horejš ho totiž vedl v Českých Budějovicích rok na přelomu sezon 2019/20 a 2020/21, takže dobře ví, jaký potenciál v sobě plzeňský odchovanec má.

„Pro mě bylo super, že trenér sám chtěl, abych v Jablonci pod ním hrál. To hrálo velkou roli. Potřebuju nějaký restart a dostat se zpátky do té své pohody. Věřím, že se mi to tady povede,“ přeje si šikovný středopolař Šulc, jenž v českých mládežnických reprezentacích od U18 po U21 odehrál 30 zápasů, ve kterých dal šest gólů.

Šulc odstartoval v Plzni minulou sezonu jako člen základní sestavy, ale postupně začal hrávat mnohem méně. Důvod? Nebyl produktivní a pálil i vyložené šance. Vrchol jeho zmaru přišel 13. února v duelu na Spartě. Tehdy se dostal na trávník jako náhradník za stavu 2:1 pro Viktorii, ale doslova „zazdil“ dvě stoprocentní možnosti a domácí pak v nastaveném čase vyrovnali. Poté se na Šulcovu hlavu snesla z plzeňského tábora obrovská kritika a byl označen za hlavního strůjce ztráty důležitých bodů...

„Na té Spartě se to zlomilo a trenér by mě po tom zápase asi nejradši zabil, což chápu... Pak to pro mě bylo fakt těžké období, byl jsem pod tlakem, i mediálním, a už jsem nebyl ve své kůži, protože jsem se cítil hrozně vůči klukům. Poznal jsem to na sobě a na hřišti jsem se už vůbec necítil dobře, kluci mě sice drželi, ale nešlo to jen tak spláchnout. Snažil jsem se potom na tréninku makat, přidával jsem si, myslím, že jsem do toho dával všechno, ale už to nešlo,“ popsal kritické chvíle své kariéry Šulc, který už v závěru sezony jen paběrkoval. „Začalo se vyhrávat, takže nějaké zasahování do sestavy nepřipadalo v úvahu. Počítal jsem s tím, že už si asi moc nezahraju.“

Plzeňská Viktoria nakonec i přes ztracené body v únoru se Spartou dotáhla svoji parádní jízdu až k nečekanému zisku mistrovského titulu. Pokud jde o „kanadské body“, Šulc se na něm podílel nepříliš oslnivou bilancí 1+1.

„Týmově ta sezona dopadla samozřejmě nejlíp, jak mohla. Ale pokud jde o mě, tak spokojený jsem nebyl. Čekal jsem od sebe mnohem víc. Snad to tady v Jablonci bude lepší, ta pohoda se mi zase vrátí a klubu pomůžu. Chci ukázat, že fotbal pořád umím. A také se musím naučit pracovat s tlakem, který na mě bude, pokud chci třeba někdy hrát v zahraničních ligách o nejvyšší příčky,“ plánuje si nový jablonecký záložník Pavel Šulc, jenž se nejlépe cítí na pozici deset, tedy na podhrotu.

V první české lize dosud odehrál za Opavu, České Budějovice a Plzeň 77 utkání, vstřelil v nich pět gólů a na osm nahrál. Jak se statistiky nadějného fotbalisty rozrostou během ročního angažmá v Jablonci?