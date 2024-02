Utrhli jsme se o bod, vtipkoval Koubek. Ale měli jsme rozhodnout dřív

Jak vnímáte remízu? Ještě pár minut před koncem jste sahali po výhře?

Pochopitelně je to pocit zklamání, když vedete a vítězství vám proteče mezi prsty. Po rozkolísaném začátku jsme se dostali do hry a v druhém poločase náš tlak vyústil v branku. Měli jsme to rozhodnout, ale dostali jsme zbytečný gól, kdy si Vaníček chytře zaběhl za naši obrannou linii a poté po zákroku Jedličky byla penalta. Kopic dnes naposílal opravdu hodně nebezpečných centrů, ale musíme být více důrazní a proměnit je. Zároveň musím pochválit soupeře. Boleslav je nároční soupeř, který změnil styl hry a je nyní více náročný a kvalitnější než předtím.

Jaký vliv mělo na zápas odstoupení Tomáše Chorého, který odešel s krvavým zraněním?

Žádný. Střídání byla naše taktika. Kliment šel na hřiště záměrně, věděli jsme, že svou rychlostí se dokáže dostat za obranu. Pro tyhle situace se Honza nabízí.

Jak byste zhodnotil výkon brankáře Jedličky?

Martin podal výborný výkon. Penaltový zákrok mohl vyhodnotit lépe, ale v zápase nás podržel, v úvodu chytil několik tutovek.

Jak zvládl premiéru v červenomodrém dresu Matěj Valenta?

Nejdříve z něj byla cítit nervozita, poté se ale dostal do hry a předvedl dobrý výkon.

Už v úterý vás čeká těžký zápas v Ostravě...

Baník čeká nás, tak si to rozdáme. Těšíme se na to. Atmosféra je tam krásná. Máme náročný start, ale s Boleslaví to byl poctivý výkon a myslím, že něj navážeme.

Jste klidnější, jelikož týmy kolem vás ztrácejí body?

Utrhli jsme se o bod. (smích) Upevnili jsme si třetí místo, bod je bod.