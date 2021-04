Jeřábek o úchvatné trefě: Jako kovaného slávistu mě těší, že to bylo proti Spartě

„Když jsem kopnul do míče, tak už jsem cítil, že to letí dobře,“ popisoval Jeřábek na pozápasové tiskové konferenci jeden z nejdůležitějších a zcela určitě nejhezčích gólů kariéry. Míč totiž skončil v odkryté bráně a ve 49. minutě tím začala cesta pardubických fotbalistů za remízou s pražskou Spartou 2:2.

„Koukal jsem do očí gólmanovi, viděl jsem, kam bude nahrávat, takže jsem tam šel trochu na blind. Když jsem Wiesnera předskočil, tak upadl, takže jsem věděl, že mám hodně času. Potřeboval jsem se jenom srovnat, abych to trefil,“ dodal Jeřábek. Po prvním poločase ovšem asi jen těžko uvažoval nad tím, že by mohl dát gól, natož že by Pardubice proti Spartě měly myslet na body. Favorit byl ve všem lepší, neproměnil řadu gólovek a vlastně jen s velkým štěstím pro domácí svítilo v poločase na tabuli jen 2:0 pro Spartu.

„První poločas jsme vůbec nehráli tak, jak jsme si představovali. Všude jsme byli druzí, vůbec jsme se nedostávali do soubojů, natož abychom je vyhrávali. Výkon byl bojácný, první půle dopadla přesně tak, jak jsme nechtěli,“ mrzelo Jeřábka. Skóre otevřel už v sedmé minutě třetí ligovou trefou Wiesner a ve 44. minutě spornou penaltu po údajném Ewertonově faulu ve vápně proměnil Dávid Hancko.

„Nebavili jsme se o tom, protože už bychom s tím stejně nic neudělali, takže jsme to neřešili. „Trenér o přestávce zvýšil hlas, ale hlavně jsme si s klukama potřebovali ujasnit, jak se po hřišti posouvat, abychom dokázali eliminovat rozehrávku Sparty,“ řekl Jeřábek.

To se jeho týmu povedlo, ve druhé půli to byly Pardubice, kdo udával tempo zápasu, a přišla odměna. Necelou půlhodinku po Jeřábkově zmíněné trefě na 1:2 rozhodčí nařídil penaltu i pro nováčka a pokutový kop, který se – nutno dodat – také ani náhodou neměl pískat, proměnil Cadu. Rozhodil Nitu a v klidu uklidil míč po zemi k pravé tyči. 2:2. „Desítku“ chtěl původně zahrávat kapitán, ale Brazilec mu ji vyfoukl. „Chtěl jsem si tu penaltu vzít, ale Cadu se mě přišel zeptat, jestli by ji mohl kopat on. Říkal, že si věří, že to před zápasem trénoval. Neměl jsem důvod mu nevěřit, proměnil ji s přehledem. Asi zaplatí něco do kasy,“ usmíval se Jeřábek.

Cena pro manželku

Pokud byla řeč o tom, že v poločase nejspíš na úspěch nemyslel, nakonec jej možná trochu mrzelo, že Pardubice braly „jen“ bod. Spartu totiž v několika dalších šancích Východočechů ve druhé půli podržel fantastický Florin Nita.

„Nevím, jestli nás Sparta podcenila, ale nevstoupila do další části dobře. Nám to vlilo krev do žil a troufnu si tvrdit, že jsme mohli zápas otočit úplně,“ neskrýval Jeřábek.

Sedmatřicetiletý matador byl nakonec vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. „Cena bude určitě na čestném místě, jsem za to rád. Chtěl bych ji věnovat manželce, která má v sobotu narozeniny. Celý týden přemýšlím, co bych jí dal za dárek, když jsou zavřené ty obchody, tak jí dám tohle,“ vtipkoval Jeřábek.