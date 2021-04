Sparta zuří kvůli vymyšlené penaltě. Zvážíme další kroky, řekl klub. Co dělal VAR?

Fotbalový zápas Sparty proti domácím Pardubicím (2:2) v utkání 28. kola Fortuna ligy napsal zvláštní příběhy.

Sparta ztratila dvoubrankový náskok, ke kterému přispěl i pokutový kop.

Pardubice nakopla hrubka brankáře Nity a bod jim zajistila penalta za neexistující faul.

Pardubický Tomáš Čelůstka ve vápně napřahoval ke střele, ale promáchl a skácel se k zemi.

Simuloval? Nezdálo se.

Možná se jen lekl vedle běžícího sparťana Tomáše Wiesnera. Aby ho snad při kopu netrefil, stáhl nohu, ztratil stabilitu a koordinačně to neustál.

Sudí Miroslav Zelinka vteřinu dvě váhal, pak ukázal na pokutový kop. Z televizních záznamů se dalo rozpoznat, že Wiesner nefauloval, že ke kontaktu levé nohy Čelůstky s pravačkou Wiesnera nedošlo.

Zjevná chyba, kterou systém VAR měl odhalit a rozhodnutí Zelinky opravit. Ale proč to asistentka u videa Jana Adámková neudělala?



„Nevím, jestli to mám komentovat. Nevím,“ kroutil hlavou trenér sparťanských fotbalistů Pavel Vrba ještě na hřišti v rozhovoru pro O 2 TV.

Než začal hovořit na tiskové konferenci, mluvčí Kasík oznámil, že se kouč ke sporným momentům nebude vyjadřovat.

„Klub zváží další postup a velmi pravděpodobně se k tomu vyjádří. Takže jen otázky čistě sportovního rázu,“ řekl Kasík.

Jana Adámková u videa hrubě chybovala už v 25. kole v utkání Zlín - Karviná (1:2). Rozhodující gól v druhém poločase padl z penalty, kterou sudí Petřík odpískal po neexistujícím faulu Fantiše na Bartošáka. Adámková však zjevný omyl sudího znovu neopravila...



Už pokutový kop pro Spartu byl zvláštní, byť nejspíš podle pravidel. Domácí Cadu odkopával míč z vápna, levačkou se rozmáchl a jeho paže se střetla s obličejem dotírajícího Matěje Polidara.

Zelinka nechal pokračovat ve hře, ale po zhlédnutí videa svůj verdikt změnil. Sparta v závěru půle vedla 2:0 a měla zápas pod kontrolou.

„První poločas bychom dohráli se ctí, ale došlo k podivné penaltě,“ řekl pardubický kouč Jaroslav Novotný.

Po přestávce sparťané vypadli z role, udělali hrubé chyby a o náskok přišli. Byť k vyrovnání pomohla Pardubicím penalta, která nebyla.

„Když dostaneme tak lacinou branku, která se tak často nevidí, tak to s týmem zamává. Byla to obrovská rána. Zavinili jsme si to sami,“ nevymlouval se Vrba na rozhodčí.