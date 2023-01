Olomoučtí fotbalisté si na začátek ligy věří, přesto se chtějí zlepšit

Když ovšem v 55. minutě na 2:0 zvyšoval kisvardský Mešanović, vypadalo to s Hanáky všelijak. Po hodině hry ale penaltou snížil Chytil a v 73. minutě přidal poslední gól zápasu obránce Vraštil. „Byl jsem spokojený s reakcí mužstva, jak bylo schopno reagovat na nepříznivý stav a bojovat o cenný výsledek,“ zhodnotil trenér Olomouce Václav Jílek pro klubový web.

„Byl to těžký zápas s velice kvalitním soupeřem. Prohrávali jsme 0:2. Chtěli jsme zápas zcela otočit, to se nám ale bohužel nepovedlo. Myslím, že to byla kvalitní prověrka na závěr soustředění. Teď budeme připravení na ligu,“ přidal hodnocení gólový střelec Lukáš Vraštil.

Stoper se prosadil po nacvičeném signálu. Sigmáci nakrátko rozehráli rohový kop, poslali míč do vápna, Vraštil se pohybem uvolnil a naběhl si na zadní tyč, kde měl dostatek prostoru na přesné zakončení.

Už v sobotu (18.00) by Vraštil gólovou radost rád zopakoval, jeho mančaft začíná jarní část ligy domácím zápasem proti třetí Spartě. „Hodně se těšíme. Zápasy s někým z velké trojky naší ligy jsou pro všechny specifické,“ povídal Vraštil. „Jsme rádi, že jsme soustředění mohli absolvovat. Měli jsme velmi dobré prostředí, kvalitní trávníky a skvělý servis na hotelu. Všechny zápasy nám něco daly. Myslím, že nás to dobře připravilo na ligu,“ dodal.

V prvním vzájemném zápase Sparty a Sigmy v aktuálním ročníku Hanáci padli. 14. srpna v Praze dokonce ani nevystřelili na bránu. Herně by se i po soustředění chtěli zlepšit. „Víme, že jsme nebyli v některých pasážích zápasů dost kvalitní na to, abychom je zvládli,“ řekl Jílek k tureckým špílům.