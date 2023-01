Silák nekončí. Olomoucký útočník Vaněček chce být lepší než Chytil

Je konečně fit. A poté, co dal na startu zimní přípravy dva góly Zlínu, radostně prohlásil, že chce být ještě lepší než parťák Mojmír Chytil, který zazářil v reprezentačním debutu hattrickem a láká jej Slavia.

„Kdybych takové myšlení neměl, mohl bych s fotbalem skončit,“ pravil jednatřicetiletý hroťák.

Černé myšlenky Vaněčka ještě nedávno skutečně přepadaly. Prošel náročným obdobím. Pamatujete?

Září roku 2021, letní posila Hanáků z Maďarska naskakuje v Mladé Boleslavi znovu jako žolík v 65. minutě. Za osm minut zvyšuje vedení na 3:1, leč za třicet vteřin už leží na trávníku a úpí bolestí. Dohrál, ještě netuší na jak dlouho. Sigma ztratila nejen údernou zbraň, vytáhlý bijec jako střídající hráč se v prvních šesti kolech blýskl dvěma góly a dvěma asistencemi, ale také vítězství, nakonec z toho byla plichta 3:3 a signál, že Vaněček bude chybět citelněji, než by se mohlo zdát.

Zprvu zvolil konzervativní léčbu, po níž ještě nastoupil do pěti utkání minulé sezony, avšak nešlo to. Koleno nebylo stoprocentní, noze nevěřil, operace u ortopeda Ditmara byla nevyhnutelná. Když koleno otevřel, zjistil, že poškozený není jen křížový vaz, nýbrž rovněž meniskus. „Byl sloupnutý jako pomeranč,“ líčil Vaněček pro klubový web. „Prasklinky byly také v chrupavce, křížový vaz byl ovšem natržený jen trošku, zajizvil se. Chybí mi teď sice meniskus, ale podle doktora je všechno, jak má být. Křížový vaz je pevný, chrupavka taky.“

Na podzim naskočil čtyřikrát za druholigové béčko, neskóroval. Na soustředění A-týmu v Turecku nastoupil do jednoho poločasu, ve včerejší generálce na jarní start ligy proti maďarské Kisvárdě (2:2) nebyl ani v nominaci. „Plán s Davidem je dlouhodobější. Chtěli jsme ho sem vzít, aby byl v zatížení s týmem a naskočil zase do herních principů, což se daří,“ vysvětlil olomoucký asistent trenéra Jiří Saňák.

Před odletem do Turecka Vaněčka tuze potěšily trefy Zlínu. „Jsem za ně hrozně rád, protože minulý rok byl pro mě hodně těžký, když jsem skoro nehrál. Snad nikdy se mi nestalo, že bych zakončil rok bez gólu. Naštěstí v posledním přáteláku se mi ho povedlo dát a dost mě to nabudilo. Teď jsem rád, že dvěma góly začínám i v novém roce,“ ulevil si. „Když se zranění prodlužovalo, koleno neposlouchalo a pořád to po operaci nebylo ono, tak jsem měl i takové myšlenky, jestli se ještě vůbec na hřiště dostanu zpátky. Pro mě je obrovský úspěch, že jsem se vrátil, že jsem zdravý a nic mě nebolí. Pro sebevědomí je to opravdu super.“

Góly střílel v Hradci Králové i Teplicích, v Puskási byl druhým nejlepším kanonýrem maďarské soutěže, jen na anabázi ve skotských Hearts moc rád vzpomínat nemůže, neboť nebyl dostatečně připravený a životní šance rychle skončila. Od té doby prošel změnou. Už se jako třicátník nehoní jen za čísly, prvořadý je pro něj týmový úspěch se Sigmou, užívá si skvělou partu v kabině. Takže ano, chce být lepší než Chytil, ale ne, nepřeje si, aby kamarád už teď přestoupil do Slavie, uvolnil mu tak sice místo na špici sestavy, avšak Olomouc by ze čtvrtého místa o poznání složitěji útočila na evropské poháry.

„Spíš si přeju, aby zůstal a pomohl nám. Jsme na čtvrtém místě a může to být pro Sigmu hodně povedený rok. I když budu mít daleko těžší pozici, než kdyby tady nebyl. Mojmír je v takové formě, že nám může hodně pomoct,“ věří.

Útočník David Vaněček (vlevo) ještě v dresu Teplic

Sám má před sebou ještě hodně práce, než se zase objeví v lize.

Od dorostu si přidává v posilovně, je samý sval, teď však pár kilo shodil a cítí se lépe, neboť síla zůstala. „Určitě to ještě není návrat v plné formě. Možná v plné fyzické a zdravotní, což je pro mě základ. Chybí mi herní praxe. Balon mě ještě tolik neposlouchá, jak bych chtěl. Ale věřím, že to bude zápas od zápasu lepší,“ říká. „Já bych uvítal, kdyby příprava byla o měsíc a půl delší a měl bych čas praxi získat, sžít se s týmem a být plnohodnotným členem od začátku.“

Trenéři nechtějí jeho návrat uspěchat. „Jsem za Davida strašně rád. Každý gól, byť v přípravném zápase, potřebuje. Stejně jako určitou míru herní praxe, lepší orientaci v útočných situacích, kterou trošku ztratil dlouhodobým výpadkem,“ podotýká kouč Václav Jílek. „Je potřeba vzít v potaz, že David chyběl skoro rok. Vypadl z toho. Čím je hráč starší, tím déle trvá návrat. V tuto chvíli není u něj jediný zdravotní problém. Herní složku ale nic nenahradí. Potřebuje sbírat minuty, nejen v áčku, ale i v béčku, kde jej využijeme. Není to otázka čtrnácti dnů, abychom jej připravili na plnou zápasovou zátěž za A-tým.“

Jestli naskočí na pár minut proti Spartě v úvodním kole jarní části sezony, není hlavní. Potetovaný silák se chce vrátit silnější než dřív a zase pomáhat mančaftu – krytím míče, asistencemi i góly.

A pak třeba žádaného kumpána Chytila nahradí.