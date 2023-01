S Chytilem pořád počítám, říká trenér olomouckých fotbalistů Jílek

Pražané za třiadvacetiletého forvarda, který za podzim kromě hattricku v nároďáku stihl také šest ligových branek, nabízí minimálně 24 milionu korun plus bonusy, například z dalšího prodeje. Sigma svého hráče ovšem odmítá uvolnit, neboť za něj ještě nesehnala adekvátní náhradu, třebaže útočné řady modrých posílili ofenzivní hráči Fortelný a Přichystal.

„Informace, co se objevují v tisku, jsou poměrně podrobné. Já ale stále počítám s tím, že je Mojmír náš hráč,“ řekl trenér Sigmy Václav Jílek. Chytilovi vyprší v Olomouci kontrakt na konci kalendářního roku.

Na jak dlouho s ním ještě počítáte?

To je otázka mimo mě. Tady jde o to, aby se ve finále domluvily kluby.

Smířil jste se už s jeho odchodem?

Ne, stále platí, že je tady. My jsme si k tomu své řekli, víme, co pro nás znamená. Ale zase nemůžu mluvit do ekonomiky klubu. Teď je to plně v kompetenci vedení.

Je problém sehnat útočníka, který by Chytila nahradil?

Poměrně výrazný. Když se podíváte na útočníky v českých klubech, musíte brát ohled na finance a smlouvy. A otázkou jsou také naše nároky. Není moc útočníků, kteří by za Mojmíra byli adekvátní alternací.

Olomoucký útočník Mojmír Chytil se raduje ze svého gólu proti Brnu.

A nepovedlo se vám přivést ani exprostějovského Kušeje, který už je hráčem Mladé Boleslavi.

Mrzí mě to. Měli jsme ho vytipovaného, několikrát odsledovaného. Má skvělý předpoklad uplatnit se v lize. Myslím, že k nám chtěl, ale ze strany Prostějova k tomu nebyla moc velká náklonnost, a tak nedošlo k domluvě.

Vrátil se však dlouhodobě zraněný David Vaněček. Proti Zlínu dal dva góly.

Je po dlouhém zranění. Teď se teprve budeme bavit o tom, jak bude probíhat jeho postupné zatížení a návrat do režimu, který chceme.

A co zbytek marodů?

To bude náš prioritní úkol. Dostat hráče po zranění na tu úroveň, aby mohli minimálně atakovat základní jedenáctku. Nejlépe podle mě vypadá Denis Ventúra, stejně tak Lukáš Greššák. U něj je to spíše o tom dostat se do provozu, ale už má také svůj věk, tak je to u něj malinko pozvolnější.

A například Filip Zorvan i Juraj Chvátal museli podstoupit operaci.

U Filipa to už vypadá velmi dobře, byť má nějaká malá omezení při střelbě. Ale v nejbližších dnech by měl být stoprocentně připravený. U Juraje to bude chvíli trvat. Byl na operaci s ramenem, ještě nemůže ani do plného tréninku.

Takže hledáte pravého beka, nebo se zaměříte na práci s mladými Hadašem a Slavíčkem?

Obě varianty jsou správné. Díváme se po bekovi, který by byl v našich možnostech. Ale musíme pracovat s kluky, které tu máme. V tuhle chvíli tu máme Slavoje, takže samozřejmě je potřeba s ním pracovat dál.

Brankář Olomouce Matúš Macík

A gólmanská jednička Matúš Macík vypadá jak?

Minimálně u něj proběhlo nějaké zlepšení. Za to jsem rád, ale není to ještě ve stavu, že by mohl do plného tréninku. Měl ještě další konzultace, uvidíme, jak to bude vypadat.

Příprava je letos nebývale krátká. Už na konci ledna startujete ligu proti Spartě.

To není problém. Z mého pohledu zase nikdo neměl rád roztahané sedmitýdenní přípravy. To už hráčům leze krkem. Ale je to poměrně nová věc, sám jsem zvědav. Nakonec to stejně všichni budou hodnotit podle toho, jak uspějeme v prvních kolech...

Jak teď tedy příprava vypadá?

Až do odjezdu na soustředění (11. ledna, pozn. red.) to je náročnější, více na kondici. V Turecku už se budeme věnovat herním stránkám. Po návratu pak budeme mít už jen týden do ligy.

Jak bude těžké udržet čtvrtý flek?

Bude to složité. Na tabulku je sice hezký pohled, ale když se do ní zadíváte, úplně to neodpovídá. Rozdíly jsou minimální. Je potřeba, abychom od prvních kol bodovali. Bude to náročné, protože los nemáme jednoduchý, o to větší výzva to bude. Pokud se nám ale podaří bodovat, otevře se nám prostor, abychom mohli útočit na vrchní příčky tabulky.

Je to váš cíl?

Musí být. Před sezonou jsme tam chtěli, teď tam jsme, takže by bylo alibistické říkat, že to není cíl. Rozhodně chceme v šestce zůstat. Ale takovou větu teď před začátkem ligy řekne osm, možná i deset týmů.