Bez míče silnější než s ním. Jak bojuje Olomouc o elitní šestku

V neděli (17.00) v Mladé Boleslavi chtějí být sigmáci proti hradeckému nováčkovi nebezpečnější. Ve hře je mistrovská skupina. Právě votroci elitní šestku uzavírají s dvoubodovým náskokem před Hanáky.

„Jelikož se chceme poprat o šesté místo, tak nám povinnost velí vyhrát. Je to přímý souboj,“ říká Jílkův pobočník Jiří Saňák.

V minulém kole získali bod s Plzní, která tak přišla o první místo.

To se jistě cení, i když dopředu toho Olomoučtí předvedli málo – jedinou střelu na bránu po výborně sehraném rohovém kopu. „Nemyslím, že by Plzeň měla velké příležitosti. Její zápasy nyní takto vypadají. My hrajeme hodně organizovaně a doma body nedáváme lacino. Jsme schopni soupeře uzavírat. Po stránce defenzivní mužstvo pracuje dobře. Máme rezervy v ofenzivní činnosti. Na tomhle musíme pracovat. Je to o sebevědomí hráčů. Musejí lépe pracovat s míčem,“ velí Jílek. „Ceníme si toho, že jsme proti Plzni zvládli zápas vyrovnat. Posledních třicet minut bylo z naší strany velmi dobrých,“ snaží se Saňák vypíchnout pozitiva.

To ovšem neznamená, že si Sigma není vědoma přetrvávajících nedostatků ve výstavbě hry – ať způsobenou reálnými možnostmi mančaftu, jenž postrádá kreativního středopolaře Gonzáleze, anebo nízkým sebevědomím a malou nabídkou spoluhráči s míčem. „První poločas byl velmi špatný. Byli jsme málo odvážní, předvedli jsme málo kvality, příliš jsme ztráceli míče. To se potom složitě hraje s Plzní, když neudržíme míč nahoře. Obraz hry se změnil až po inkasované brance,“ všiml si Jílek. „Mrzí mě, že nejsme nebezpečnějším mužstvem. Postrádal jsem více aktivity v útoku. Proti současné Plzni bychom si mohli vypracovat více příležitostí.“

Jílek odmítá, že by se zaměřil především na defenzivu. Sigma se snaží aktivně napadat, ovšem postupný útok s míčem u kopačky je náročnější disciplína. „Chtěli jsme hrát aktivně i proti Plzni. Víte, že nás zdobí presinková aktivita. Plzeň ale rezignovala na kombinační hru. Veškerá její přechodová fáze spočívala v dlouhém míči. Pro nás to bylo složitější. Je to spíše o kvalitním a agresivním nižším bloku. V tom ale tak kvalitní nejsme,“ přemítal Jílek. „Proto to vypadalo, že hrajeme hodně zataženě. Mám představu, že bychom se měli dostat vpřed postupným útokem přes organizovanou obranu soupeře. V tuto chvíli nám tohle drhne. Po inkasovaném gólu se to zlepšilo. Vytěžovali jsme zejména Tondu Růska. Předvedl nejlepší výkon v jarní části. Okořenil jej vyrovnávacím gólem.“

Zbytečných nákopů je však pořád dost. Zčásti proto, že stopeři jsou v rozehrávce pod tlakem, nemají komu přihrát a raději neriskují.

Chvátal i Zmrzlý postrádali kvalitu, musí cítit konkurenci

Jílek se snažil sestavu oživit změnami na kraji obrany, kde Chvátal se Zmrzlým uvadali; na levé straně poprvé na jaře postavil mazáka Michala Vepřeka, jenž dobře zahraným rohem pomohl srovnat.

„Michal měl lví podíl na vyrovnávacím gólu. Nevzpomínám si, kdy jsme dali gól po standardní situaci. Standardka proběhla přesně tak, jak jsme ji trénovali. Konečně nám vyšel roh,“ chválil Jílek matadora.

Chvátala měl nahradit debutující mladík Matěj Hadaš, ovšem kvůli viróze v den zápasu nemohl nastoupit, a tak se dozadu zatáhl křídelník Zahradníček. „Hadaš perfektně zvládl konfrontaci na úrovni devatenáctek, na mezinárodním poli hrál pravého beka,“ podotkl Jílek. Od krajních beků čeká větší podporu útoku.

Olomoucký Ondřej Zmrzlý v zápase s Mladou Boleslaví.

„Analyzovali jsme předchozí zápasy. Chtěli jsme dát do sestavy prvek obměny a překvapení. Hlavně to bylo cílené na hráče, kteří zůstali na lavičce. Ondra Zmrzlý i Juraj Chvátal v posledních třech utkáních postrádali dostatek sebevědomí a kvality. Chtěli jsme, aby si odpočinuli. Záměr byl, aby do zápasu šli hráči s čistou hlavou, nezatížení předchozími zápasy,“ vysvětloval Jílek. „Ondra i Juraj musejí pocítit, že mají konkurenci, že nemají nic jisté bez ohledu na předvedenou kvalitu.“

Sigma neprohrála s Plzní ani jednou v sezoně, ale zároveň ji neporazila už šestnáct utkání v řadě.

„Já jsem Plzeň ještě nikdy neporazil v pozici hlavního trenéra. Je to mužstvo, které má velkou kvalitu. Není jednoduché je porazit. Moc mužstev to letos nedokázalo. Třeba se nám to povede v příštím ročníku,“ doufá Jílek. I dvě poslední remízy ovšem podle něj dokazují, že se jeho tým může měřit s nejlepšími v lize. „Pro hráče tohle slouží jako dobrá zpětná vazba. Jsou schopni se konfrontovat s kvalitním soupeřem, hrát s ním vyrovnanou partii. Věřím tomu, že podobný zápas budeme schopni sehrát i proti Spartě. Pro jejich růst jde o důležité body.“

Ještě před Spartou však čeká modré další náročný špíl proti Hradci, byť na neutrální půdě v mladoboleslavském azylu. „Hradec má výborné trenéry, poctivý tým, který je na výši z hlediska organizace hry,“ ocenil Saňák práci zkušeného kouče Miroslava Koubka. „Často hrají v rozestavení 3-4-3. Je to hodně fyzický, soubojový styl, nebojí se faulů. Je to nepříjemný soupeř. Stěžejními postavami jsou jednoznačně Jakub Rada a Adam Vlkanova. Týmu dávají kvalitu ve hře jeden na jednoho i v herní chytrosti.“

V disciplíně, ve které musí sigmáci přidat. Být silnější bez míče než s ním nestačí.