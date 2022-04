Jedinou ranou trefili cíl. Vyslouží si olomoučtí mazáci novou smlouvu?

Šel na morál. Jako většina fotbalistů Olomouce. Šestatřicetiletý mazák Michal Vepřek nastoupil poprvé v jarní části ligy od začátku.

A hned proti prvnímu v tabulce – rozjeté Viktorii. I protřelého levého beka kousaly do lýtka křeče, takže si od maséra vyžádal u lavičky hořčík. Vydat ze sebe všechny síly nakonec stálo za to.

A Vepřek v tom měl prsty. Konkrétně své levé nohy.

Kolem hodiny hry se napínavý mač ve výborném tempu lámal. Nejdříve kanonýr Beauguel poslal hosty do vedení, když na malém vápně přetlačil Jemelku a ostrý Mosquerův centr zblízka dostal za bezmocného brankáře Macíka.

O tři minuty později měla druhá plzeňská věž v útoku na kopačce rozhodnutí: Tomáš Chorý se už v čisté pozici šteloval ke gólové ráně, načež mu ji na poslední chvíli stihl srazit Vepřek. Pět minut nato už u rohového praporku zahrál signál, jejž sigmáci celý týden nacvičovali.

Ještě předtím mu stoper Roman Hubník pošeptal, aby centr na přední tyč klidně poslal na něj ještě nižší: „Pak se ještě hůř brání.“ A přesně to taky Vepřek provedl. Souhra veteránů vyšla dokonale. Hubník merunu vysokým čelem protečoval na vzdálenější tyčku, kde Santos prohrál jediný ze šestnácti soubojů v zápase.

Antonín Růsek se od něj trhl a z voleje zblízka pohodlně srovnal. Z jediné střely Olomouce na bránu... „Větší práci odvedl Roman Hubník, protečovat to na přední bylo těžší,“ děkoval Růsek. „Nevím, jestli Santos v tu chvíli zaspal, ale na tak rychlostně i soubojově vybaveného hráče jsem v lize ještě nehrál.“ Sigma – Plzeň 1:1.

Marné byly protesty plzeňské lavičky, že se roh vůbec neměl po souboji Růska s Čermákem zahrávat. „To rozhodnutí se nám nelíbilo,“ ulevil si trenér Viktorie Michal Bílek. „Určitě si stojím za tím, že to roh byl. Aleš Čermák sám říkal, že k sudímu nic neargumentoval, ať jsem v klidu,“ hájil se Růsek.

Vyslouží si mazáci smlouvu?

Vepřek nejen povedeným centrem zase prokázal, že čím je starší, tím je snad lepší. Sigma bude obtížně hledat pádné důvody, proč své legendě nenabídnout další smlouvu; ta stávající vyprší po sezoně.

Bylo vidět, jak si velký zápas po období na lavičce zase užívá.

Už v první minutě pláchl po křídle a centrem našel na bližší tyči Chytila, jenž však z voleje těsně minul.

O nový kontrakt se přihlásil také o rok starší matador Hubník. „Záleží na vedení klubu. Zatím se nikdo se mnou dál nebavil,“ řekl.

S Plzní slavil tři tituly, teď jí výtečným výkonem a povedenou asistencí dost možná o jeden připravil: „Jsem typ, který chce vyhrát každý zápas. V koutku duše samozřejmě vím, komu jsme tím pomohli.“

Ve vzduchu byl úžasný. A to měl proti sobě dva urostlé útočníky, které Bílek překvapivě od začátku nasadil. Dlouho mu nečekaný plán vycházel. Plzeň se neuchylovala jen k nákopům. V první půli precizně kombinovala, rozdíl v kvalitě při práci s míčem bil místy do očí.

„Utkání jsme zvládli herně slušně. Domácí zase poctivě bránili, nebylo jednoduché se tam prosadit,“ uznal Bílek. Sigma se nedostávala do hry a měla štěstí, že habán Chorý ve skluzu nedosáhl před bránou na nabídku Havla. Respekt Olomouce byl až příliš patrný. Zmíněný volej Chytila i nepřesný pokus Růska z úhlu byly ojedinělými výpady organizovaného šiku v modrém.

Znovu se potvrdilo, že Sigmu trápí ofenziva, do níž se zapojuje málo hráčů. Chytil s Daňkem a Růskem byli vpředu odříznutí v neustálé početní nevýhodě tří proti pěti. Přesto Hanáci ani podruhé v sezoně s Plzní neprohráli. Ovšem taky platí, že ji neporazili už šestnáctý zápas v řadě. „Gól i bod potěší, ale dopředu jsme toho moc nepředvedli. Máme na víc, mělo by to být od nás lepší,“ věděl Růsek.

I tak se hrál ligový špíl, jenž rozhodně nenudil. Škoda, že ho na Andrově stadionu vidělo jen čtyři tisíce lidí, což je pro Sigmu neradostné vysvědčení, nad nímž se vyplatí zamyslet. Utkání se líbilo i jejím legendám Petru Uličnému s Tomášem Hořavou, kteří se před zápasem ve fanzóně fotili s fanoušky.

Až když Sigma prohrávala, ukázala, že se nemusí lídra bát. Najednou si vyměnila několik přihrávek a favorita zatlačila. „Hráči odhodili strach. Dostali jsme se do fáze, kdy nemáme co ztratit. Poté jsme ukázali velmi dobrý charakter a vyrovnání jsme si zasloužili,“ považoval si olomoucký trenér Václav Jílek.

Plzni dal jeho tým ochutnat vlastní medicínu. Sama odehrála podobné utkání jako před týdnem proti Slavii, akorát v opačném gardu.

Tentokrát Sigma až po inkasované brance zjistila, že si může dovolit víc. Vyplatilo se.