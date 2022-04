KOMENTÁŘ: Je třeba se zbavit Vepřeka? Olomoucká ikona záminky nedává

Vždyť kolik velkých zápasů v lize ještě odehraje? U lavičky si vyžádal hořčík a pokračoval v líté bitvě, v níž nakonec sehrál jednu z hlavních rolí. Po hodině se habán Chorý už ve vápně šteloval ke gólové ráně, co měla zápas zlomit na 2:0 pro favorita, avšak Vepřek ji na poslední chvíli srazil.

Za pět minut rozehrál roh v letové hladině vyžádané kapitánem Hubníkem přesně na jeho vysoké čelo tak, aby posunul míč na zadní tyč, kde Růsek z voleje trefil cenný bod. Bylo znát, jak si Vepřek mač užívá.

Už v první minutě pláchl po křídle Kopicovi a centrem vybídl ke skórování Chytila, leč ten volej do sítě nenasměroval. Holohlavý bek svůj 250. ligový zápas zvládl. Ostatně jako všech sedm, ve kterých nastoupil v ročníku od začátku. „Hrál velmi dobře,“ ocenil matadora trenér Václav Jílek.

Až na osm utkání odehrál všechny v lize v Olomouci. Víc startů za Sigmu posbírali jen ikoničtí stopeři Machala, Kovář a Kotůlek. Když uvážíte, že celou kariéru kromě hostování v Jihlavě či na Žižkově strávil věrně v klubu s černou hvězdou ve znaku a před deseti lety ve finále českého poháru proti Spartě fantastickou střelou za háčky rozhodl o první trofeji v historii Sigmy, netřeba psát, že diváci sledují hrající legendu modrých.

Legendu, jež nemíní vyklidit pole navzdory koloběhu fotbalového života. Sigma se rozhodla, že sázet bude na levém kraji obrany na mladšího Ondřeje Zmrzlého.

Logicky. Ne že by už byl lepší než Vepřek, spíše za ním ještě strádá, ale ne příliš a trenérský tým věří, že Zmrzlý poroste.

Navíc Sigma závislá na prodeji odchovanců nemá ani moc na výběr než se této sympatické i neúprosné filozofii podřídit. Ano, to číslo v občance rozhoduje, ať se to někomu líbí, nebo ne. Říká se tomu síla trhu. Může být k vysloužilci nelítostná.

Svérázný Vepřek, který si nelibuje v rozhovorech, sociálních sítích ani nemá agenta, jenž by mu zlepšoval PR nebo ho kamkoli tlačil, bývá pro mnohé fanoušky i experty snadným terčem. Po vydařeném mači je ticho po pěšině, ale buďte si jistí, že pokud by mu Kopic pláchl, schytal by on i Jílek spalující kritiku ve stylu „proč tam k čertu toho dědka ještě dáváš“. Stačilo pár minut v předchozím kole na Slovácku a část fandů si zase našla rychlou oběť: Proč nehrají mladší!? Vtip je v tom, že mladší hrál většinu zápasu...

Taková už je česká mentalita. Respekt k legendám? Odsuď pocuď.

Spíše překáží. V sestavě, na lavičce, na tréninku. Zabírají flek talentům, jež ziskuchtiví agenti chtějí zpeněžit čím dříve, tím lépe. Nikde nezazní, co zaznít by férově mělo: Vepřek hraje pořád výborně!

Nedává nejmenší záminku k odstavení na vedlejší kolej. Dokládá to i hodnocení reportérů MF DNES; s průměrnou známkou 2,14 je vůbec nejlepším sigmákem v sezoně.

Nadchl na podzim, když zaskakoval na pozici stopera v trojkovém systému. Nebál se kurážně rozehrávat, volil řešení, jež dělají rozdíl ve hře. Přesto od sportovního manažera Ladislava Mináře ještě nedostal nabídku nové smlouvy. Po sezoně tak může přijít loučení málomluvné legendy. Sám však končit nehodlá.

Vykurýroval achilovku a zase má radost z milované hry. V zimě ho Minář nepustil do Karviné, zajímá se o něj i Brno. Když to nevyjde ani v Prostějově, vrátí se do rodného Šumperku hrát a trénovat. Sigma by si měla položit otázku, zda není terno mít borce – pokud tedy unese nevděčnou roli pozitivního náhradníka –, jehož hodíte do boje proti nejlepším na kraji i uprostřed obrany a on to zvládne, neboť pořád stíhá a nepřipouští si tlak. Vepřek už neplánuje.

Jen by si za týden ještě rád zahrál jeden velký zápas. Proti Spartě. Pro takové bitvy fotbal hrál a pořád hraje. Hlavně si však zaslouží odcházení hodné klubové ikony.

Minimálně byl měl vědět, na čem je. Sigma však váhá.