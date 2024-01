Trenéra Hapala těší, že se na startu přípravy vyprazdňuje marodka Baníku

Bez tři hráčů fotbalisté Baníku Ostrava zahájili v pátek přípravu na jarní část první ligy.

Abdullahi Tanko dorazí z dovolené v sobotu, Daniel Tetour je po další operaci kolena a Michal Frydrych byl na kontrole po problémech, které měl s kolenem.

A trenér Pavel Hapal nadále vyhlíží i brazilského záložníka Ewertona, jehož si stáhli slávisté z hostování a jednají o jeho prodeji.

Do přípravy ale naskočila první zimní posila – slovenský krajní hráč Matúš Rusnák ze Žiliny.

„Měli jsme ho rozdělaného už na podzim, na konci soutěže. Hodně jsme s ním komunikovali, mluvil jsem s ním několikrát a on se rozhodl pro Baník. Je to rychlostní hráč na kraj, zvýší nám konkurenci na pravé straně,“ uvedl Hapal.

Naplno se po táhlých zdravotních problémech s kolenem do tréninku zapojil i Ladislav Takács.

„Jsem rád, že už jsme se skoro všichni zdraví. Ale moc zranění nás na podzim neprovázelo, to musím zaklepat, takže hráči jsou snad dobře připraveni,“ řekl trenér Hapal.

Fotbalisté ostravského Baníku přenášejí v areálu na Bazalech branku.

Přesto, nechybí mu Ewerton?

„Jsme v přípravě, takže zatím ne,“ pousmál se. „Uvidíme, zda nám bude chybět i v soutěži. Pořád věřím, že je to otevřená věc. Podmínky ale byly takto stanovené předem. Pokud by nikam do ciziny nepřestoupil, je velká pravděpodobnost, že jaro s námi ještě odehraje.“

Ostravští už před touto sezonou řešili týž problém – konec hostování Srdjana Plavšiče, jehož měli půjčeného rovněž ze Slavie a který přestoupil do Rakówu Čenstochová.

„Trošku mě mrzí, že odcházejí hlavně z toho pohledu, že Ewerton k nám přišel po dlouhodobém zranění a ta práce na něm byla znát. Cítil se tady výborně stejně jako Plavša. A bylo to vidět na hřišti. Měl výborné zápasy. Ale jak se říká, všichni jsme nahraditelní,“ uvedl kouč.

Takže hledá další posily?

„Řešíme to,“ odpověděl. „Jak jsme avizovali tím, že je Ewerton na hraně, hledáme hráče na kraj sestavy. I proto přišel Rusnák. K tomu jsme zapojili hráče z béčka. Testy nám ukázaly, že jsou dobře připraveni a věřím, že jim to v áčku sedne.“

Filip Kubala na tréninku Baníku Ostrava vyráží do útoku.

Z rezervního mužstva přípravu s Baníkem začali Mikuláš Kubný, Patrik Měkota, David Krupička, Michal Málek a Radim Šudák. Ostatně s áčkem už průběžně trénovali i během podzimní části sezony. A stoper Měkota si na konci minulé sezony zahrál i první ligu.

Je pravda, že se Baník zajímá o ugandského stopera Musu Ramathana z Vyškova?

„Hráčů, které máme vytipované, je spousta. Není to jenom on,“ přiznal Pavel Hapal. „Ale vždycky je nějaká realita, kdo se dá udělat, nebo ne, takže musíme pracovat.“

A naopak zájem je i o ostravské hráče. I o ty, co na podzim nedostávali dost prostoru. Třeba někdejší stabilní záložník Filip Kaloč odehrál v této sezoně jen 156 minut a v základu byl pouze jednou.

„Řešíme, co pro mě bude nejlepší. Z ničeho neutíkám. Dokud tady jsem, budu o místo bojovat a uvidíme, co bude dál,“ řekl Kaloč.

„Filip nehrál, nebo neodehrál toho tolik, ale podobně na tom byl Almási. Konkurenční prostředí je takové, jaké je,“ upozornil trenér Hapal. „My jsme se rozhodli pro nějakou sestavu, ve které oni zrovna nebyli, ale začíná přípravné období a mají možnost se s tím porvat a vrátit se do základní sestavy.“

Hapal s Tankem ještě nemluvil

Každopádně v úvodu jarní části ligy bude Baníku chybět rychlý útočník Abdullahi Tanko, jenž za vyloučení v duelu se Slavií Praha dostal trest na tři zápasy.

„Musím říct, že jsem s Tankem ještě nekomunikoval,“ řekl Hapal. „Napsal mi ale dlouhou esemesku a moc se omlouval. Ale neodpověděl jsem mu. Odpovím mu, až se vrátí. Nechal jsem ho trošku v tom, ať zapřemýšlí, protože to, co udělal (vrazil do Douďery, který ho před tím fauloval – pozn. red.), jsou neskutečně hloupé chyby. Tohle by hráč jeho formátu neměl udělat, protože jde fakt o velké oslabení týmu.“

Pavel Hapal čekal, že Tanko dostane stop nejméně na tři utkání. „Úvod jara budeme muset řešit bez něj. Ale zase dostanou prostor jiní.“