O Baníku jsem slýchával už od patnácti, říká slovenská posila Rusnák

Co jste na tréninku zjistil?

Zatím to, že mě příprava baví, ale uvidíme, jak to bude zítra a další týdny. (smál se)

Byl Baník jasná volba?

Z mého pohledu určitě ano.

Kdy o vás zástupci klubu projevili zájem?

Nevím, ale byly takové šumy, že lidé z Baníku byli několikrát na našem zápase. Neměl jsem však žádnou konkrétní informaci. Až ke konci podzimu.

V klubovém videu jste říkal, že v české lize máte nejlepšího kamaráda. O koho jde?

O Adriána Slávika, který je hráč Jablonce, ale momentálně odešel na hostování (do kyperského Othellosu Athien – pozn. red.). S ním jsem i probíral možnost jít do Baníku, bavili jsme se o kvalitě české ligy.

Lákala vás?

Je to pro mě krok dopředu, protože zdejší liga je trochu náročnější, trošku atraktivnější. Doufám, že se nám bude dařit, že splním očekávání trenéra a budu pravidelně hrávat.

Vaše místo je na pravé straně. V které řadě je vám nejlépe?

Kdekoliv u lajny, je mi jedno, jestli hrají výš, nebo níž. Jsem bojovný a rychlostní typ.

Konkurence v týmu je ale veliká, že?

Je zdravá, může posunout mě i ostatní chalany. Vnímám to jako dobrou věc. Přišel jsem do klubu, který mě zajímá, který se mi líbí. Fotbal mě baví a chci, aby mě naplňoval. Cítím se sebevědomý a všichni okolo mi v tom pomáhají.

V Baníku je několik slovenských hráčů. Znáte se?

Známe se z ligy, z hřiště. Všichni mě tady přijali super a Slováci mi ukazují, co a jak funguje.

Co jste o Baníku věděl?

Je to taková stará příhoda... Jako mladý hráč jsem působil v Trenčíně a tam jsem měl spoluhráče Mišáka, jehož bratr Patrik tady hrával. Od nějakých patnácti let jsem tak o Baníku poslouchal.

I o fanoušcích?

Těch se už nemohu dočkat. Ostravský fanoušek je určitě náročný, takže když se bude dařit, bude to super, a pokud ne, nějaký tlak přijde. To patří k fotbalu.