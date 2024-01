Každý hráč se nám bude hodit, říkal po remíze ostravský trenér Hapal

Jsem nadšený, řekl Adediran o Baníku Nigerijský fotbalový útočník Quadri Adediran měl původně z Českých Budějovic do Baníku Ostrava přestoupit. Leč neprošel zdravotní prohlídkou, takže je v klubu na hostování do konce sezony. „Měl problémy s kolenem, takže jsme se dohodli, že ho nejprve raději vyzkoušíme. Máme ale opci, že bychom ho po půl roce mohli koupit,“ řekl Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku „Moje zdravotní potíže? Nemám k tomu moc co říct, ale nejdůležitější je, že tady jsem a mohu hrát. Jsem velice spokojený, nadšený,“ řekl 23letý Quadri Adediran po přípravném utkání s Vyškovem. V něm měl dvě obrovské šance... „To nebylo šťastné, že jsem ani jednu nevyužil. Bohužel to nevyšlo, ale budu dál pracovat a snad to v dalších zápasech bude lepší,“ řekl Adediran, který nastoupil v útoku, ale může hrát i na křídle. „Je mi jedno, kam mě trenér postaví.“ Připustil, že měl nabídky i z jiných českých klubů. „Ale rozhodl jsem se jít tady.“ Jaká je jeho první zkušenost s Baníkem? „Skvělá, jsou tady výborní kluci. Bavíme se, jako bychom se znali už dávno,“ usmál se. Do Česka, do Dukly Praha, přišel v srpnu 2021 z maltského San Gwannu. Od loňského ledna hrál první ligu v Českých Budějovicích. Ty prožívají složité období, řeší změnu majitele klubu a měnily trenéry. „Zažil jsem tam pěkné i horší chvíle. Moc jim však přeji, aby se z těžké situace brzy dostaly,“ řekl Quadri Adediran.