O Ewertona usilujeme dál, potvrdil ostravský šéf Mikloško

„Je možné, že se k nám připojí, ale vše bude záležet na tom, jak se k tomu postaví Slavie, protože přípravu bude muset někde začít.“

A s týmem Slavie, odkud v Baníku hostoval, to s největší pravděpodobností nebude, protože trenér Jindřich Trpišovský už dříve řekl, že s ním nepočítá.

„Ewerton hraje výborně, pro Baník je ideálním typem hráče, který baví lidi,“ řekl Trpišovský. „Jak jsem ho ale poznal, musí hrát v základní sestavě. Jsou hráči, jimž škodí, když nehrají pravidelně v základu, a pak jsou tací, které to posouvá. On patří do té první kategorie. To se pak cítí dobře a předvádí to, co umí.“

Podstatné bude, zda Baník dokáže přeplatit nabídky zahraničních klubů, které se o Ewertona zajímají. Mají Ostravští záložní plán, pokud se jim to nepodaří?

„Máme, ale je to komplikované v tom, že hráče, které bychom chtěli, nám jejich kluby nepustí,“ řekl Luděk Mikloško. „Variant máme několik, jenže obzvlášť v zimním období to není jednoduché.“

Ostravský Ewerton se snaží obejít zlínského Antonína Fantiše v osmifinále poháru.

Leč po výrazné letní obměně nemusejí zástupci Baníku do kádru nijak výrazně zasahovat. „Akorát na té Ewertonově levé straně je menší konkurence,“ upozornil Mikloško. „V závěru podzimu se naštěstí uzdravil Šehić, tak snad bude v pořádku a aspoň někdo tam bude.“

Luděk Mikloško připustil, že se zajímají o krajního obránce Michala Fukala z Liberce, který je původem z Frýdku-Místku. „Teď v zimě to však zřejmě nevyjde,“ podotkl.

Na pravý kraj hřiště už Baník získal Matúše Rusnáka ze Žiliny a přijít by ještě mohl ugandský stoper Musa Ramathan z Vyškova. Právě Vyškov, vedoucí celek druhé ligy, bude 20. ledna prvním letošním soupeřem Baníku.

Ostravští už znají i čtyři protivníky, s nimiž se střetnou na soustředění v tureckém Beleku, kam odletí 24. ledna.

S obhájci slovinského titulu, Olympijí Lublaň, kteří jsou momentálně v lize druzí, a s třináctým celkem ukrajinské nejvyšší soutěže, Oboloni-Brovarse Kyjev, se utkají 27. ledna.

O tři dny později je čeká dvojutkání se současným pátým týmem Ukrajiny Dynamem Kyjev a šestým Bulharska Levskim Sofia.