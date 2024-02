Byl jsem překvapený, že jsme vypadli z role, nechápal ostravský kouč Hapal

I Letáček se zaskvěl. Pochytal spoustu šancí i pokutový kop, ale na hlavičku svého bývalého pardubického spoluhráče Hufa nedosáhl.

„Má ten instinkt, ví kde se ve vápně postavit. Psali jsme si před zápasem, trošku byla hecovačka. Dnes z toho vyšel lépe, mohl si tu branku ale nechat na příště,“ litoval Letáček.

David Huf potvrdil, že mu Letáček gól vyčetl. „Ale jsem rád, že jsem ho dal a pomohl k bodu.“

A ten je pro hosty nesmírně cenný vzhledem k průběhu utkání, kdy sudí Baníku neuznali dva góly kvůli ofsajdu, kdy Letáček chytil penaltu Hybšovi a hosté od 63. minuty dohrávali bez vyloučeného Puškáče...

„To ano,“ potvrdil Huf. „V prvním poločase jsme se trochu zbytečně báli hrát. Baník měl určitě více ze hry, dal gól, ale do druhého jsme dobře vstoupili, jenže ta neproměněná penalta a hned červená karta... Po tom všem je ten bod zlatý.“

Mnohem bolestivější je ztráta pro Baník.

„Ano, ale moje osobní zkušenost je, že oslabený tým to víc odjezdí, víc maká. Jeho hráči se semknou a jsou takoví zarputilí. Měli jsme si to pohlídat,“ prohlásil Letáček.

Ostravský brankář Jiří Letáček likviduje pokutový kop Matěji Hybšovi z Bohemians.

„Ve druhé půli jsem byl překvapený, že jsme vypadli z role. K tomu jsme dostali gól ze standardky. Ty má Bohemka zmáknuté a z jedné nás potrestala,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal.

Co si po zahozené penaltě a vyloučení Puškáče říkal hostující trenér Jaroslav Veselý?

„To není publikovatelné, ale probleskla mi myšlenka, že každá mizérie má své dno... A pak přijde moment, který to otočí,“ odpověděl kouč. „Kdybychom ani jednou nevystřelili a Baník se přes nás valil, neřekl bych ani slovo. K tomu co všechno chytil Letáček. To byly famózní zákroky.“

Dodal, že si v debatě s kolegy z realizačního týmu prosadil, aby šel do hry Huf. „Věřil jsem, že jako střídající hráč gól dá, to byla i jeho role v Pardubicích. Jestli je někdo geniální žolík, tak on,“ uvedl Veselý.

„Cítil jsem se připravený, jsem rád, že jsem dostal šanci a splnil, co trenér ode mě chtěl,“ řekl David Huf. „Už je to druhý zápas na jaře, kdy jsme takto dotahovali. Tu sílu máme, ale ještě to musíme zvládat tak, abychom v zápasech vedli a dotáhli je do vítězného konce, ne jenom do remízy.“

Hráči Bohemians sedmkrát za sebou už nevyhráli.

„Pořád to ale v tabulce máme stejně nahoru i dolů,“ upozornil Jaroslav Veselý a odmítl být jakkoliv negativní. „Z těch sedmi utkání máme jen dvě prohry. Loni jsme vyhrávali i remízové zápasy. Teď se podělá, co může. Ale mužstvo se s tím pere, nezlomí se. Do utkání jsme se vrátili v Hradci Králové a dnes také. K tomu máme nějaké zraněné hráče. Vycházíme z toho ale s hlavou nahoře.“