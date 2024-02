Letáčkův parádní výkon nestačil. Převládá smutek, říkal ostravský brankář

„Štve to úplně každého, ale u mě převládá smutek, protože tenhle zápas jsme měli vyhrát,“ povzdechl si Letáček.

Proč jste ve druhém poločase přestali hrát?

Z mého pohledu to tak vypadalo. Bohemka prostřídala hráče, změnila trochu styl hry, napadání a dostávala nás více pod tlak. Nebyli jsme schopni nahoře udržet balon, hodně se nám vracel a přišlo mi, že jsme dělali i nevynucené chyby v rozehrávce.

Bylo to také o tom, že jste nepřidali druhý regulérní gól, protože dva jste vstřelili z postavení mimo hru?

Jo, ale u toho Tanka v prvním poločase jsem viděl, že byl ofsajd, ani jsem neslavil. U Filipa Blažka nevím, kde se tam ofsajd vzal, jsem zvědavý na video. To jsem se radoval. Bohužel pak přišla studená sprcha.

Když jste Hybšovi chytil pokutový kop, tak jste skákal k pravé tyči najisto?

Penaltě předcházela poměrně dlouhá prodleva, protože se rozhodčí šel podívat na video, což střelce vždycky trochu vycuká, takže jsem možná byl v maličké výhodě.

Po tom jste parádně vyrazil hlavičku Erika Prekopa.

To byl reflex.

O to je asi horší, že hned z následného rohu soupeř vyrovnal.

To je smutné. Na nějaké radování po předchozím zákroku nebyl čas. Hned jsem musel organizovat obranu. Bohužel z toho byl gól.

Gól dal váš někdejší spoluhráč z Pardubic David Huf. To je střelec, že?

Je to rozený střelec, je to zabiják. Má ten instinkt, ví, kde se ve vápně postavit. Psali jsme si před zápasem, trošku tam byla hecovačka. Dnes z toho vyšel lépe, mohl si tu branku ale nechat na příště.

Bolí ztráta dvou bodů o to více, že jste hráli proti soupeři, který byl od 63. minuty v deseti?

Ano, ale moje osobní zkušenost je, že oslabený tým o to více jezdí, o to více maká. Jeho hráči se semknou a jsou takoví zarputilí. Měli jsme si to však pohlídat.