Sotva se Blažek vrátil, zas nebude hrát. Ze sestavy Baníku ho vyřadila karta

Blažek poprvé od loňského srpna byl v minulých dvou zápasech v základu. Předtím ve dvou duelech odehrál dohromady jen 30 minut. Ostravský trenér Pavel Hapal už dříve uvedl, že Blažek potřebuje čas, aby si po svém loňském letním příchodu na hru týmu i nové prostředí zvykl.

„Že nám teď vypadl, je komplikace. Máme však Frýďase (Michala Frydrycha) a Karla Pojezného,“ zmínil Hapal další dva stopery.

Frydrych měl zdravotní problémy a od loňského listopadu v lize nehrál. Pojezný nyní dvakrát chyběl v sestavě po patnácti utkáních.

„Nebylo to proto, že bychom na něj byli naštvaní nebo že by odehrál špatný zápas doma s Plzní, naopak, ale rozhodli jsme se už v Mladé Boleslavi vsadit na větší agresivitu ve vzdušných soubojích. To se nám dařilo a Bláža i proti Bohemce odehrál výborný zápas. Zastupitelnost tam máme.“

Z útoku ale Ostravským kvůli zranění vypadli Filip Kubala a Jiří Klíma. „Věřím, že se vrátí co nejdřív. Kubala už individuálně trénuje a brzo snad bude i Klíma,“ uvedl Hapal, jemuž v minulém kole chyběla i mezi náhradníky zimní posila Matúš Rusnák. „Měl problém se zády, příště už snad bude připravený.“

Baník čeká na domácí výhru sedm zápasů

Ostravské musí mrzet, že s Bohemians ztratili výborně rozehrané utkání. „Ano, jsme zklamaní,“ potvrdil Blažek. „Zápas jsme měli dobře rozběhnutý, soupeř dostal červenou kartu (v 63. minutě Puškáč za faul loktem na Jurošku), což nám mělo pomoct, ale opak byl pravdou. Dostali jsme gól z jedné standardní situace. Takto si nechat doma utéct body je asi nejsmutnější.“

Nehledě na to, že v 60. minutě brankář Letáček chytil penaltu Hybšovi. „To nás mělo nakopnout, takové zápasy musíme dotáhnout do vítězného konce. Obzvlášť doma,“ uznal Blažek.

Jenže... Baník doma včetně poháru se Zlínem nevyhrál už sedm utkání za sebou.

„Samozřejmě ta ztráta znehodnocuje i naši předchozí výhru v Mladé Boleslavi (3:1), protože jsme měli na výhru. To ale říkám s velkým respektem před Bohemkou,“ prohlásil Pavel Hapal. „Nevím, jestli to tady doma máme poslední dobou začarované, že nemůžeme urvat tři body. Díky dalším výsledkům se v tabulce nic nezměnilo (Baník zůstal pátý), ale je třeba se oklepat a jet dál.“

Ostravští jsou v této sezoně úspěšnější na hřištích soupeřů než na svém hřišti. Venku z 11 zápasů získali 16 bodů. Doma v tomtéž počtu utkání o bod méně.

„Ta domácí statistika je hodně nepříjemná pro nás, celkově pro Baník,“ uvedl Filip Blažek. „Doma bychom měli být silní, sbírat body, a to se nám momentálně nedaří, ale věřím, že další zápas to už zlomíme.“ Další domácí duel čeká Baník 9. března od 18.00 s Olomoucí.

Ostravští celkem pravidelně střídají výhry s porážkami.

Filip Blažek (vpravo) ve Skalici hrával také s Mariem Hollým.

„Výsledkově to je nahoru dolů,“ potvrdil trenér Hapal. „Mužstvo ale musím i po Bohemce pochválit za pracovitost. Jediné, s čím jsem nespokojený, je kvalita ve finální fázi. Jinak hráči utkání zase odjezdili. Ale samozřejmě to, co potřebujeme, je výsledek...“

Čím to, že se Ostravským nedaří výsledky ustálit?

„Možná to je daň za nezkušenost kluků. Kádr je mladý,“ odpověděl kouč. „Ale minule jsme vstřelili tři branky, v přípravě jsme je také dávali. Je to jen o té kvalitě ve finálce. Přesná přihrávka, možná lepší náběh. Věřím, že to zlomíme.“