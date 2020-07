Pokazit Slavii oslavy a derby zase jednou vyhrát. Snad to vyjde, doufá Sáček

15:45 , aktualizováno 15:45

Je to už víc než čtyři roky. Deset vzájemných soutěžních zápasů uběhlo od chvíle, kdy fotbalisté Sparty v derby naposledy zdolali Slavii. „Už by to chtělo prolomit!“ ví univerzál Michal Sáček.