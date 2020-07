Nejen derby. Liberec s Jabloncem na dálku zabojují o čtvrté místo

Čtvrtý Slovan hraje na stadionu druhé Plzně, pátí svěřenci trenéra Petra Rady hostí Ostravu. Baník už si nemůže polepšit z šesté pozice, jisté je i pořadí na první až třetí příčce tabulky: první je Slavia, druhá Plzeň, třetí Sparta.

Na pátý tým tabulky čeká nedělní střetnutí s vítězem play off o Evropu - Mladou Boleslaví, či Bohemians. Úspěšnější z kvalifikačního utkání bude hrát druhé předkolo Evropské ligy.

Všechny tři středeční zápasy se hrají od 18 hodin.

Slavia Praha - Sparta Praha středa 18 hodin, sudí Berka, poslední zápas 1:1 Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Zima, Bořil - Traoré, Ševčík (Holeš) - Masopust, Stanciu, Provod - Tecl. Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek - Krejčí - Karlsson, Dočkal, Kanga, Hložek - Kozák.

Slávisté obhájili titul už 24. června díky výhře 1:0 nad Plzní, ale mistrovský pohár oficiálně dostanou až po závěrečném duelu sezony.

„Zvláštní motivace proti Spartě určitě není potřeba. Všichni víme, kdo přijede. Moc dobře si uvědomujeme velikost toho zápasu. Chceme ho zvládnout vítězně,“ uvedl obránce Vladimír Coufal.

Sparťané by rádi městského rivala poprvé po deseti soutěžních zápasech porazili a částečně mu v Edenu znepříjemnili oslavy titulu.

„Derby má vždy náboj, je to bojovné, myslím, že tomu tak bude i tentokrát. Jsem přesvědčen, že tým se koncentruje na utkání a udělá vše pro to, aby to dopadlo výborně v náš prospěch. Motivace úspěšně zakončit tuhle sezonu bude velká,“ upozornil Michal Šmarda, asistent sparťanského trenéra Václava Kotala.

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec středa 18 hodin, sudí Rejžek, poslední zápas 4:1 Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hubník, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Havel, Chorý, Mihálik. Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Dvořák, Šulc - Černický, Michal - Koscelník, Beran, Zeman - Rondič.

Liberečtí, kteří mají na Jablonec v tabulce bodový náskok, západočeského soupeře od května 2013 v lize neporazili patnáctkrát za sebou. Viktoria na jaře doma vyhrála všech sedm soutěžních duelů.

„Zatím stále zvažujeme, jakou strategii na utkání v Plzni zvolíme. Jablonec hraje poslední zápas doma s Baníkem, který už do Evropy nemůže. Jablonec je doma velmi silný tým, uvidíme, jak k tomu přistoupí Baník. Musíme počítat i s kvalifikačním utkáním o Evropskou ligu,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Plzeň se ve středu rozloučí s kapitánem a stoperem Romanem Hubníkem, jenž se po sezoně vrátí do Olomouce.

„Chtěli bychom určitě vyhrát poslední zápas. Roman by měl být součástí týmu, ať už vyběhne od začátku nebo bude dohrávat. Věříme, že se rozloučí na hřišti,“ nastínil Marek Bakoš, asistent plzeňského trenéra Adriana Guľy.

FK Jablonec - Baník Ostrava středa 18 hodin, sudí Hrubeš, poslední zápas 1:1 Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Plechatý, Štěpánek, Jeřábek, Krob - Hübschman - Matoušek, Považanec, Kratochvíl, Acosta - Doležal. Ostrava: Budinský - Fillo, Pokorný, Svozil, Fleišman - Reiter, Kaloč, Jirásek, Drozd, Buchta - Smola.

Jablonečtí zatím v nadstavbě získali jediný bod, ale proti Ostravě se jim dlouhodobě daří. Severočeši prohráli jediný z posledních 19 vzájemných ligových utkání a doma Baník porazili čtyřikrát za sebou.

„Je to pro nás hodně důležitý zápas. Při pohledu na tabulku máme pořád šanci posunout se výš a je to náš cíl. Nám nevelí nic jiného než hrát na vítězství a snažit se udělat tři body. A pak čekat, jak dopadne zápas Liberce v Plzni,“ prohlásil jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.