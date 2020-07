Posily pro mistra? Karafiát s Kuchtou i Graiciar, který se nechytil ve Spartě

O triu nových fotbalistů informuje instagramový účet slaviabackstage, který má blízko k vedení klubu.

„Večer nás čeká derby se Spartou, poslední zápas ligy, případné přestupy v tuhle chvíli komentovat nemůžeme,“ říká Michal Býček, slávistický tiskový mluvčí.

Že se ale v zákulisí čile jedná a obchoduje, je známá věc. „Podzim bude nadupaný, takže potřebujeme širší kádr,“ neskrývá trenér Jindřich Trpišovský.

A nadhozená jména do jeho mozaiky zapadají, dva přestupy a jedno hostování.

Ondřej Karafiát, 25 let, by přišel jako volný hráč po konci smlouvy v Liberci. Už loni se o něm v souvislosti se Slavií mluvilo, ale rok ještě vydržel u Nisy. Odchovanec Sparty se do áčka na Letné nikdy neprosadil, přes Žižkov a Budějovice se dostal do Slovanu, kde stabilně hraje ligu už pět let a patří k lídrům.

Jan Kuchta, 23 let, je slávistický odchovanec, což je pro klub vítaný bonus při skládání soupisek pro evropské poháry. Navíc na něj v Edenu mají předkupní právo. Pracovitý, agresivní, běhavý útočník. V červenobílých barvách odehrál jen třináct ligových minut, pak putoval po hostováních: Bohemians, Žižkov, Slovácko, Teplice, Liberec. Tam před půl rokem zakotvil nastálo a teď je na cestě zpátky.

Martin Graiciar, 21 let, je další talentovaný útočník či křídlo. Byl v Plzni, kde si ho už ve čtrnácti letech vytipoval Arsenal. Odjel na stáž, sešel se i s trenérem Arsénem Wengerem, ale k přestupu i kvůli zdravotním potížím nikdy nedošlo. Z Liberce, kde nakoukl do ligy, se následně odrazil do Fiorentiny, loni neúspěšně hostoval ve Spartě. Seděl by mu víc herní styl konkurence?

Jsou to posily, které kopírují úspěšné tahy z posledních let. Všechny tři Trpišovský se svým štábem vedl. Vzájemně se znají, ví, co od sebe očekávat.



V minulosti se Slavii podobně vydařily akvizice Ondřejů Koláře a Kúdely, Petra Ševčíka, Vladimíra Coufala či Davida Hovorky. A teď mají v Edenu kromě tří zmíněných jmen na seznamu posil třeba i Tomáše Malinského, jednoho z nejvýraznějších hráčů jara, což v rozhovoru pro Český rozhlas připustil i samotný trenér.

Slavii čeká náročný podzim.

Coby šampion má už teď jistou účast minimálně v základní skupině Evropské ligy, bude bojovat o Champions League a k tomu ji čeká našlapaný program v domácí soutěži, která odstartuje nejdřív v druhé polovině srpna. S jakým kádrem do nové sezony půjde?