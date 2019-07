Fotbal dělám proto, abych hrál, ne seděl, říká olomoucký gólman Reichl

„Jsem rád, že chytám, protože dělám fotbal, abych ho hrál, a ne abych seděl na lavičce,“ prohlásil 26letý odchovanec Olomouce.

O vítězství nad Zlínem jste museli bojovat až do poslední minuty. Byl to pro brankáře těžký zápas?

Dobře kombinovali, myslím, že je to velice kvalitní soupeř. Pro nás ale bylo strašně důležité vyhrát, doma musíme. Všichni víme, že máme těžký los, proto jsou to strašně důležité tři body.

Jak vám bylo, když byl v závěru před vámi Poznar sám?

Po prvním doteku měl míč daleko a to už pro mě bylo jednoduché. Kdyby si to přebral k noze, tak by se mě zeptal, kam to chci. Ale takto jsem mu zmenšil úhel a trefil mě.

A hlavička Buchty v závěru první půle, tu jste vytlačil ven očima?

Je to těžké, jak jde centr ze strany a dává to na tyč, tak se musíte jen modlit, ať vám to nespadne jen na zadek. Naštěstí to šlo vedle.

I dřívější nejistota při závarech je pryč, zapracoval jste na tom?

Trochu jsem přibral kila a chytá se mi lépe. Pan Lovásik (kouč brankářů) byl vždycky gólman na centry, hodně je trénujeme a říká mi, že když si věřím, ať tam vlezu. Mně to nevadí, tak tam chodím, občas.

Je složité připravit hlavu, že to na vás najednou stojí?

U mě asi moc ne, já jsem takovej flegmatik. Na zápas se připravím normálně, i kdybych nechytal, tak se chystám vždycky stejně.

Jak prožíváte, že jste se konečně dostal do brány?

Vždy jsem se připravoval na to, kdyby se někdo zranil. Trénuju pořád stejně, a že chytám, je jenom plus.

Překvapilo vás, že šance vůbec přišla? Poslední roky pro vás vypadaly beznadějně – Miloš Buchta zatím nekončí, navíc přišel další brankář Aleš Mandous.

S panem Minářem jsme byli domluvení na hostování, protože mám roky na to, abych chytal. Šance přišla tady, tak budu makat, chci v brance zůstat co nejdéle.

A až se Buchta uzdraví, už ho tam nepustíte?

To je na trenérovi, komu bude víc věřit.

Je velký rozdíl výhru vychytat, nebo jen sdílet z lavičky?

Je to jiné. Ale já rád vyhrávám, takže i když vyhrajeme a jsem na střídačce, umím si to taky užít.

Dá vám domácí výhra klid a lehkost?

Slavia je těžký soupeř, pojedeme tam s tím, že nemáme co ztratit, a uvidíme. Stejně jako v Plzni. Když budeme všichni makat, tak se nám třeba povede něco odvézt.