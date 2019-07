Na Slavii nemáme co ztratit, burcuje olomoucký stoper Jemelka

„Museli jsme to zvládnout, protože máme venku těžké zápasy a mohlo by se stát, že bychom měli nula bodů. Teď máme tři a bude se nám venku lépe dýchat. A pojedeme si to na Slavii i do Liberce rozdat,“ těší se 24letý stoper.

Slavia - Olomouc Sledujte od 19.00 online.

Pro nedělní zápas v Edenu (19.00) už by měl být stoprocentní, před Zlínem však byla připravená i varianta, že by do zápasu nenastoupil, nebo ho neodehrál celý. „Cítil jsem se dobře, tak jsem trenérovi říkal, že do toho půjdu. Úplně v pořádku se mi při zápase nedýchalo, měli jsme i nachystané střídání, kdyby to náhodou fakt nešlo. Ale naštěstí jsem si tam občas odpočinul, takže se to zvládlo,“ pochvaloval si.

Na hřišti se potýkal s robustním Poznarem a až na jednu výjimkou se zlínský útočník do gólové šance nedostal. „Připravovali jsme se na to, že mají dva útočníky a Poznar umí skvěle udržet balon. Až na pár momentů jsme si s tím docela poradili, do žádných šancí míče nesklepával. A hlavně jsme rádi, že jsme udrželi nulu,“ cení si coby stoper.

Hned po závěrečném hvizdu, který stvrdil hubenou, ale cennou výhru 1:0 si skočili do náruče s Vítem Benešem, parťákem ze středu obrany. „Zlín byl nabuzený, ale my jsme tady doma a chtěli jsme vyhrát. Myslím, že jsme vyhráli doma pošesté v řadě a znovu si ze stadionu děláme tvrz,“ říká Jemelka.

S větším klidem může vyhlížet další zápasy, které posílají Sigmu za soupeři. Nejprve na Slavii a pak do Liberce. S čím se chce vracet? „Spokojený bych byl se šesti body, abychom měli devět, to by bylo nejlepší,“ míří Jemelka vysoko. „Myslím, že máme na to, i na Slavii něco uhrát. Odešli jim dva výborní stopeři, tak uvidíme, co to se Slavií udělá. Pojedeme si to rozdat, nemáme co ztratit,“ burcuje obránce.

Speciální motivaci navíc přidal trenér Radoslav Látal. „S maséry jsme uzavřeli sázku, že když vyhrajeme na Slavii, tak mě při zápase v Liberci uvidíte na lavičce v sandálech a ve vysokých froté ponožkách.“