Cenné body, oddechl si trenér Látal po olomoucké výhře nad Zlínem

„Za tři body jsme rádi. Víme, že nás čekají další dvě těžká kola na výjezdu, takže pro nás byly důležité,“ prohlásil olomoucký trenér Radoslav Látal.

Sám prožil malou premiéru, na Andrově stadionu, kde zářil v 90. letech jako hráč, se ocitl v roli hlavního kouče.

„Přiznávám, že jsem byl nervózní, ale proto, že nás čeká těžké rozlosování a my jsme potřebovali za každou cenu bodovat. Je to pro nás cenné vítězství. Kdyby se nám nepodařilo bodovat, bylo by to těžké,“ tušil kouč.

Porážka v Plzni 1:3 v prvním kole na sigmácích nenechala stopy, do zápasu vstoupili velkým tlakem. „Půlhodina byla od nás v pořádku, mohli jsme vstřelit branku, ale nepodařilo se to. Od 30. minuty soupeř hrozil brejky, ale v poločase jsem klukům řekl, ať tak hrají dál, nátlakově, a snaží se co nejdřív dát gól. Bohužel nám neseděly standardní situace, zahrávali jsme je velice špatně,“ litoval Látal.

Rozhodující akci vytvořil v 61. minutě Šimon Falta, když obešel obránce Bartošáka a z koncové lajny našel přesně hlavu Nešpora, který zblízka nedal Dostálovi šanci.

V závěru mohl Poznar srovnat, ale brankář Reichl mu rychlým vyběhnutím zmenšil úhel. „Vyčapal mě, ale byla to šance, kterou jsem měl proměnit,“ sypal si popel na hlavu Poznar.

„Po gólu soupeř změnil rozestavení a my jsme na to bohužel neuměli reagovat. Dostali jsme se pod tlak a můžeme děkovat Reichlovi, že tu jednu čistou šanci zneškodnil,“ uznal Látal.

Na hřiště postupně poslal tři nové tváře, do středu zálohy 19letého Ondřeje Zmrzlého, na kraj svého syna Radka a na čtvrthodinku i čerstvou posilu do útoku, Bosňana Ismara Tandira.

„S Tandirem ještě musíme pracovat. Byl tu krátce, měsíc trénoval bez míče, takže to bylo složité. Ale doufám, že teď máme tři kvalitní útočníky a můžeme v klidu hrát na dva,“ naznačil kouč.

A dál chce sázet i na mladíky. „Jsem s nimi velice spokojený, už jsem o Zmrzlém uvažoval i od začátku. Velmi dobře pracují, ještě se nám z reprezentační devatenáctky vrátí Zima se Zlatohlávkem. Jsou, agresivní, natrénováno mají a budou dostávat šanci,“ slíbil.