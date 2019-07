Libereckého Karafiáta láká Jablonec. Odejde k rivalovi?

S informací přišel jako první deník Sport. Jablonci by se posílení ve středu obrany náramně hodilo poté, co Davidové Hovorka s Lischkou odešli do Sparty a Jakub Jugas s Vojtěchem Kubistou se zranili. Jediným stoperem, který jabloneckému týmu zbyl, je tak Tomáš Břečka.

„Trenér mluvil o tom, že bude chtít, aby ještě někdo přišel. Samozřejmě není už moc času, protože už za několik dní startuje liga. Je to těžká situace,“ řekl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

„Ani majitel to teď nebude mít už jednoduché sehnat někoho za tak krátkou dobu, kdo by mohl rovnou naskočit do ligy. Když se to nepovede, tak si holt budeme muset poradit sami. Hráčů tu máme dost.“

Jablonec i kvůli vážným potížím v defenzivě prohrál všechna tři přípravná utkání na soustředění v Rakousku. Od druholigového německého Bielefeldu schytal dokonce výprask 0:4. „Jsme v přípravě, ale to nemění nic na tom, že bychom neměli takhle vysoko prohrát. Musíme se zkonsolidovat, měli bychom si říct, že takhle to nejde,“ soptil trenér Petr Rada.

Sparťanský odchovanec Ondřej Karafiát, kterého má teď Jablonec v hledáčku, je v Liberci tři a půl roku. Za tu dobu tu stihl odehrát 80 ligových zápasů, zažil i souboje Evropské ligy.

O 24letého hráče byl zájem už v minulosti, letos na jaře se o něm hovořilo v souvislosti se Slavií. Teď by mohly jeho kroky nabrat kurz do konkurenčního Jablonce. Podle informací MF DNES to však není jediná nabídka na šikovného libereckého stopera, která leží na stole.

O tom, že Karafiát může být na odchodu z Liberce, svědčí i fakt, že v posledním zápase v Rakousku s Dynamem Moskva (0:1) nenastoupil, ačkoliv původně měl. Vedle ukrajinského obránce Tarase Kačaraby, který dosud tvořil stoperskou dvojici s Karafiátem, se postavil Kamso Mara.

Kouč Pavel Hoftych může na tento post využít také mladíka Ondřeje Lehoczkého. Pokud Karafiát odejde, mohl by místo něj přijít ze Slavie kapitán reprezentace do 21 Matěj Chaluš, který poslední dvě sezony hostoval v Mladé Boleslavi a Příbrami.

Karafiátův odchod by byl pro Liberec citelnou ztrátou, právě obrana totiž byla v minulé sezoně chloubou týmu. Pokud by Karafiát skutečně zamířil do Jablonce, byl by už druhým hráčem, který v létě k rivalovi přešel. Stejný směr už totiž před ním nabral záložník Jan Sýkora, jenž na jaře hostoval v Liberci ze Slavie.