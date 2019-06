Liberecký optimismus. I s mladým týmem můžeme hrát o Evropu, říká Koukal

O čem ještě mluvil?



O konci trenéra Hornyáka

Odchod trenéra Hornyáka byl pro klub velmi nečekaný. Poslední půlrok jsme i s trenérským štábem pracovali na doplnění kádru a vyladění hráčského stavu právě podle představy Zsolta Hornyáka. Bohužel se Zolo rozhodl tak, jak se rozhodl a přijal nabídku z Maďarska. Pro nás samozřejmě nastal problém nejenom získat nového kouče, ale dát se možná i trochu jiným směrem ve vyhledávání případných posil.

O hledání nového kouče

Na začátku těch variant bylo více, trenérů na výběr je pořád dost. Samozřejmě jsme se ale chtěli trefit do trenéra, který by přijal filozofii klubu. To znamená pracovat s mladými hráči, doplněné o starší, snažit se hrát útočný fotbal… Takže se výběr následně postupně zužoval a volba nakonec padla na Pavla Hoftycha. V médiích bylo často skloňováno jméno Luboše Kozla, ovšem ten byl vázaný u Fotbalové asociace jako trenér národního mužstva do osmnácti let, nakonec tedy k dohodě nedošlo. Můžu potvrdit, že ve finále byla tato dvě jména a my jsme rádi, že jsme se nakonec dohodli na smlouvě právě s Pavlem Hoftychem.

O změnách v kádru

Situace u (záložníka Jana) Sýkory byla zřejmá, protože mu končilo hostování a musel se tudíž vrátit do Slavie. S (útočníkem Liborem) Kozákem jsme měli dohodu, že pokud bude nabídka pro něj zajímavá, tak mu nebudeme bránit v odchodu. Jednání s Pavlem Hoftychem již s tímto stavem počítala, byl na to připravený a věděl, že tito hráči v Liberci skončí. Řekl bych, že se po delší době snažíme udržet přes letní přestupové období tým pohromadě. Neříkám, že už by nikdo nemohl odejít, protože zde zájem o některé hráče je, ale za nás by bylo dobré spíše kádr doplnit.

O zájmu o brankáře Nguyena

Filip se svými výkony a vychytanými nulami neunikl pozornosti jiných klubů, patřil k nejlépe hodnoceným brankářům ligy. Není nic zvláštního, že je o něj největší zájem. Nicméně máme to oboustranně nastavené tak, že zájem musí být pro všechny strany adekvátní a musí splňovat určité představy i pro hráče. Filip Nguyen je tedy stále naším hráčem. Jede s námi na soustředění a byl bych rád, kdyby zůstal minimálně do konce podzimu. Stále je to v podstatě mladý gólman. Jeho cesty mohou například vést i do zahraničí, dva kluby už se ozvaly, ale transfer se nedotáhl.

O stoperu Kačarabovi

Situace ohledně Tarase je podobná jako u Nguyena. Platí, že za poslední rok se z něj stal velmi platný hráč mužstva. Profiluje se ve výraznou postavu, to znamená, že určitý zájem, především z jeho mateřského klubu, tedy ze Šachtaru Doněck, o něj evidujeme. Jeho hostování v našem klubu by dle předběžné dohody mělo trvat do zimy – my i hráč máme zájem pokračovat ve spolupráci. Usilujeme o to, aby tady Kačaraba zůstal, v ideálním případě, aby se hostování proměnilo v přestup, ale hlavní slovo teď má Šachtar.

O cílech do další sezony

Loni před sezonou nás odborníci a novináři pasovali na deváté místo a my jsme nakonec skončili šestí, kousek od pohárové Evropy, navíc s nejmladším kádrem v lize. Chceme si dávat ty nejvyšší cíle, nicméně víme, že kluby, které se umístily na prvních třech místech, jsou hráčsky i finančně velmi silné. Věřím ale, že i s mladým kádrem můžeme ostatním klubům konkurovat, pohybovat se v horní polovině tabulky a znovu se porvat o účast v pohárové Evropě.