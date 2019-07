Měl jsem v hlavě jen Liberec, tvrdí posila ze Slavie Chaluš

V létě roku 2017 ho z Příbrami koupila Slavia Praha, ale do jejího nabitého kádru se fotbalový stoper Matěj Chaluš za dva roky prosadit nedokázal. Rok a půl hostoval v Mladé Boleslavi, letos na jaře v Příbrami, ale s putováním po jiných klubech mu už došla trpělivost a rozhodl se pro pevný přestup do Slovanu Liberec.



„Jsem rád, že se po těch hostovačkách už někde napevno usadím. Určitě je to pro mě lepší a doufám, že se mi podaří prosadit se v Liberci. Jsem odhodlaný se o to porvat i když vím, že je tady velká konkurence výborných stoperů. Bude to boj,“ tuší 21letý a 189 cm vysoký stoper Matěj Chaluš, jenž v českých mládežnických reprezentacích od kategorie U16 až po současnou U21 dosud odehrál 62 zápasů.

Jak přesun ze Slavie do Liberce probíhal?

Nějaká oťukávání probíhala už delší dobu, v minulém týdnu se to začalo najednou rodit už docela rychle a teď se to naštěstí upeklo.

Měl už jste tedy toho čekání na šanci ve Slavii dost?

To se tak úplně nedá říct, že dost. Hostoval jsem v Mladé Boleslavi, kde se mi hodně líbilo a měl jsem tam fantastický servis, na druhou stranu v Příbrami se to zase až tak nepovedlo. Každopádně teď je pro mě slávistická kapitola uzavřená.

Nemrzí vás, že jste ve Slavii nedostal možnost zahrát si ani jeden mistrovský zápas?

Mrzí, mrzí..., prostě už se nedá nic dělat. Na mém stoperském postu je tam asi nejvyšší možná konkurence, která se navíc každý půl rok zvyšovala. Bylo to pro mě asi bez šance. O to víc se chci prosadit v Liberci.

Matěj Chaluš Fotbalový stoper, posila Slovanu Liberec. Narodil se 2. února 1998. S fotbalem začal ve Spartě Praha, ale jako žák postupně hostoval v Jablonci a v Bohemians, v roce 2015 přestoupil do Příbrami, kde hrál první ligu už od svých 17 let a souběžně nastupoval v juniorské Lize mistrů. V létě 2017 jej získala pražská Slavia, ale ještě v září ho poslala na hostování do Mladé Boleslavi. Tam zůstal až do února 2019, kdy si ho půjčila Příbram. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 77 utkání (45 za Příbram a 32 za Boleslav), ve kterých dal tři góly a připsal si jednu asistenci. Navíc dvakrát naskočil za Příbram v nedávné baráži o záchranu.

Jak jste vnímal Liberec jako soupeře?

Nevím, jestli jsem ho vůbec někdy porazil, vždycky to byl hodně dobrý soupeř. Liberec se většinou pohybuje nahoře, myslím si, že to pro mě bude dobrý krok vpřed a teď asi ta nejlepší možná varianta. Tým je tady podle mě hodně kvalitní a Liberec mám navíc jako město moc rád.

Proč je zrovna Liberec lepší varianta než třeba Jablonec, který teď kvůli zraněným středním obráncům usilovně sháněl právě stopera?

Nad tím jsem takhle ani nepřemýšlel, já jsem prostě měl v hlavě jenom Liberec, chtěl jsem sem jít a jsem rád, že tady jsem.

Hrál roli i fakt, že se znáte s libereckým trenérem Hoftychem z mládežnických reprezentací?

Určitě. Vím, jaký je pan Hoftych trenér, jsem rád, že mě bude trénovat stejně jako v reprezentacích. Sledoval jsem jeho práci už když vedl Bohemku.

Bude vám sedět styl hry Liberce, kdy se hodně rozehrává od gólmana kombinačně přes obránce bez dlouhých nákopů?

Uvidíme, možná to pro mě bude ze začátku trochu nezvyk po tom půlroce v Příbrami..., ale snad do toho rychle zapadnu.

Vraťme se ještě ke Slavii. Jak těžké bylo pro vás to rozhodnutí z mistrovského klubu definitivně odejít?

Jak už jsem řekl, chtěl jsem už být kmenovým hráčem klubu, za který hraju. Bylo to ale těžké rozhodnutí hlavně vzhledem k tomu, že celá moje rodina jsou slávisti...

...počkejte, vždyť s fotbalem jste začínal ve Spartě.

No, bydleli jsme kousek od Letný, takže to bylo všechno asi jednodušší šoupnout mě do Sparty, i když je to od slávistů zvláštní. Museli to prostě asi překousnout, rozhodla logistika.