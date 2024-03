Zrušme VAR, zlobil se kouč Bohemky po další ztrátě. Bod ze Zlína je hořkosladký

Pátou remízu (2:2) ze šesti jarních utkání kousal těžce, hosty podle něj fatálně poškodili hlavní arbitr Marek Radina a jeho pomocník u videa Tomáš Klíma. „Tyhle věci nám vítězství nevzaly, ale určitě se na vývoji podílely,“ zlobil se Veselý po jubilejní desáté klokaní plichtě sezony.

Které situace jste reklamoval?

Není to alibi, ale první brance soupeře předcházel jednoznačný faul. Jestli to nevidí pan Radina a ani VAR, tak ho zrušme. K čemu jinému by se měl vrátit? Domácí se dostali do kontaktu. Zvýšili tlak. Zjednodušili hru. Lítaly nám tam centry, nákopy, odražené míče. Podruhé jsme inkasovali z dlouhého autu, kde to bylo také všelijaké, i když záznam jsem ještě neviděl. Také měl dostat červenou kartu Slončík.

Čili plusový bod moc neberete?

Je hořkosladký. Za normálních okolností bod z venku svoji hodnotu má. Dali jsme dva góly, což je pozitivní. Negativní je, že když už jsme vedli 2:0, tak vítězství ztratíme a ve finále se ještě bojíme, abychom neprohráli. Jsem zklamaný. Mohli jsme dát na 3:1, pak na 3:2. Závěr byl divoký. Nevím, jak dalece je výsledek spravedlivý, ale musíme ho akceptovat.

Byl to desátý zápas bez vítězství. Je to už ubíjející?

A z toho osmá remíza... Já prostě nevím. Tohle jsem nikdy nezažil. Hráči makají. V týmu je dobrý duch. Kluci chtěli vyhrát. Nikdo není zlomený, ale nám to jedno není. Hráči to vnímají, je to dlouhé čekání. Ve Zlíně jsme byli blízko. Teď bude pauza. Hráči dostanou příští víkend volno. Doufám, že si vyčistí hlavu a vrátí se s elánem. Sezona je dlouhá, neměli dva dny volna v kuse. Když si orazí, může jim to pomoct. Nezbývá než věřit, že to brzo někde zlomíme. Mrzí mě, že jsme předtím hráli 0:0 a když už dáme dvě branky, tak neudržíme nulu.

Z Ondřeje Petráka ale musíte mít radost, ne? Nastoupil po zranění po 391 dnech a hned z prvního dotyku zvyšoval po rohu na 2:0.

Poslal jsem ho na standardku záměrně. Jednak má kvalitní hlavu a pro soupeře je těžké si nabrat nového hráče. Zároveň šel na hřiště, aby vyztužil zálohu. Zlín šel přes přes hrubou sílu, Ondra to zklidnil gólem i hrou. Mrzí mě, že jsme v naší hluché pasáži pustili domácí do hry. Gól na 2:1 změnil celý průběh a vlil Zlínu do žil entuziasmus, neměli co ztratit. Každopádně jsme to měli uhrát lépe.

Jaký teď budete mít režim? A jak moc jste se podílel na úvodní nominaci áčka?

V pondělí máme sraz v Praze. Jelikož jsme v realizačním týmu, tak jsem se na nominaci podílel. Jinak bych tam ve finále ani nechtěl být. Diskuze byla hodně široká, napsali jsme si jména. Na většině jsme se shodli, nad některými byly otazníky, které si nechám pro sebe. Nominace se dopředu probírala i s předsedou Fouskem, aby věděl, jak to bude s nejvíce propíranou trojicí. U první nástřelové schůzky byli Míra Beránek a Honza Suchopárek. Vítám, že se na svazu rozjela panelová diskuze. Že to není jenom nominace Ivana Haška, ale složení je vyargumentované a každý nominovaný má svůj příběh.