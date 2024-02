Masopust, Vlček, Chytil. Kouč Trpišovský chválil. A teď do krásného období

Utkání rozhodla střídání. Ze všech hráčů, kteří se do hry postupně dostali, nejvíce zaujal Mojmír Chytil, který během necelých osmi minut vstřelil hattrick.

„Skvělých výkonů tam bylo víc, třeba Tomáš Vlček, který nastoupil po dlouhé době. Za klíčový faktor považuji výkon Lukáše Masopusta v záloze, jelikož hru ve druhé půli skvěle rozběhal a navíc přidal asistenci,“ řekll Trpišovský.

Přesto, byl to i od Chytila mimořádný výkon?

S tím se dá souhlasit. O poločase jsme zvažovali, zda ho nasadit. Tijani se ve vápně dostal do hodně šancí, z čehož jsme chtěli vytěžit víc tím, že k němu přidáme dalšího hráče. Cítili jsme, že šancí máme dost, akorát jim v šestnáctce nejdeme naproti.

Příští týden vás čekají dvě derby. Chtěl jste volbou sestavy rozložit zátěž mezi více hráčů?

Příliš jsme to nerozkládali, měli jsme tři vykartované hráče a některé ne úplně stoprocentně připravené. Směrem k derby jsme chtěli třeba otestovat Zafeirise, ale bohužel si přivodil jiné zranění, kvůli kterému střídal. Šetřili jsme pouze Tomáše Holeše, který ještě není úplně v pořádku, a potom Chytila, protože jeho herní styl je hodně náročný a když se hraje takhle krátce po sobě, má to na jeho výkon vliv.

V základu byl i Conrad Wallem, který je v karetním ohrožení. Nenabízelo se nechat ho odpočívat?

Nezvažoval jsem to, ten zápas pro nás byl důležitý. Čekal jsem, že nebude jednoduchý a nechtěli jsme ho podcenit i vzhledem k tomu, že nám pár hráčů chybělo. Vždycky myslíme hlavně na nejbližší utkání.

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Mojmíra Chytila (druhý zleva).

Zmínil jste zranění Christose Zafeirise. Co se mu stalo?

Po jednom střetu měl problém s kotníkem a nevypadalo to moc dobře. Když s námi seděl na lavičce ve druhé půli, tak z toho byl špatný. Byl zraněný skoro měsíc, dal se dohromady a přišlo tohle. Pojede na vyšetření a uvidíme, jak na tom bude.

Nejdřív dvě derby, pak dvojzápas s AC Milán. Těšíte se?

Na derby se těšíme moc. Je sice náročné se připravit na dva takhle těžké zápasy hned za sebou, ale zase je to vždy zajímavé. A co se týče utkání v Evropě, tak z toho musí být každý jenom nadšený. Vážím si toho, že český klub může hrát na San Siru s AC Milán, který pak přijede i do Prahy. Čeká nás krásné fotbalové období, jak pro klub, tak pro fanoušky.

Chválil jste mladého stopera Vlčka. Má šanci si zahrát i v těchto velkých zápasech?

Každý chce hrát a Tomáš ví, jaká je tu konkurence. Je důležité, aby měl pocit, že je součástí týmu. Víme, jaké má dispozice, což proti Pardubicím ukázal, když tam několikrát třeba vyhrál běžecký souboj. Pořád sbírá zkušenosti a pro nás je jedině dobře, že máme různé typy stoperů. Tomáš je více defenzivní, ale umí zakládat i útočné akce.

Na slávistický debut stále čeká brankář Jindřich Staněk, kterého trápí zdravotní problémy. Jak na tom je?

Jeho zranění se vyvíjí lépe, než jsme předpokládali. Už trénuje individuálně na hřišti. On chce samozřejmě co nejdřív do plného tréninku a do brány, ale musíme s ním být opatrní, protože si dvakrát zranil stejný lýtkový sval. Počkáme, až nám lékařský tým potvrdí, že je stoprocetně připravený.

A co váš nos?

Musím si dávat pozor. Malick Diouf mě v Karviné knockoutoval přesně do toho místa, takže to odnesla přepážka, ale naštěstí to nebylo zlomené. Doktorka mi pak vynadala, takže musím být opatrný. Kdykoliv letí míč ke střídačce a je tam nějaký souboj, tak radši ustupuju čtyři kroky dozadu.