Když hattrick, tak rychle. Ty góly byly do kuchyně, to jsem musel, smál se Chytil

Na začátku angažmá ve Slavii působil jako žolík, naskakoval z lavičky a většinou platilo: Když šel do hry, dal gól. Tentokrát – už coby stabilní člen základní sestavy – si roli náhradníka zopakoval.

A trefil se rovnou třikrát, během sedmi minut a dvaapadesáti sekund. Ten druhý hattrick, který nasázel v reprezentačním dresu v listopadu 2022 na Andrově stadionu, mu zabral minut deset.

„Ještě jsem dal jeden Uničovu v poháru,“ hlásil hrdě a s úsměvem čtyřiadvacetiletý útočník. Tehdy v září 2022 hrál za Sigmu Olomouc, odkud poté do Slavie zamířil.

Kterého představení si tedy ceníte nejvíc?

Všech si vážím stejně a jsem za každý z nich rád. Pokaždé ty góly pomohly týmu, což je nejdůležitější, nechci jeden hattrick stavět před druhý.

Jaký máte pocit, když dáte tři góly za Slavii?

Jsem za to rád, moc si to užívám a jenom doufám, že mi to tam dál bude padat.

Takhle povedenou druhou půli jste asi nečekal.

S tím jsem tam úplně nešel, hlavně jsem chtěl pomoct klukům, ať už gólem, nebo jenom výkonem. Nakonec to takhle vyšlo, ale ty góly byly do kuchyně, to jsem dát musel.

Čím to, že jste čekali na gól přes hodinu?

Hráli jsme od začátku slušný zápas, akorát jsme se nedokázali prosadit, ačkoliv tam náznaky šancí byly. Tou první brankou jsme to zlomili, od té doby jsme byli v pohodě, protože to z nás spadlo.

Říkal jste, že jste své šance proměnit musel. Opravdu byly tak snadné?

První gól byl skvělý centr, po kterém jsem byl před bránou úplně sám. Ten druhý byl asi nejsložitější. U toho třetího jsem pak dostal skvělý míč od Provoda a stačilo nastavit nohu.

Chválíte servis spoluhráčů Masopusta a Provoda. Všichni jste šli do hry ve druhém poločase. Jste ideálně sehraní?

Jsme na sebe zvyklí. Ale kdokoliv přijde, tak ví, co má hrát a jaké pokyny dodržovat. Zkrátka každý, kdo přijde na trávník, tak může zápas zlomit.

V Pardubicích jste ještě před třemi lety hrával. Měl jste proti bývalému klubu větší motivaci?

Už jsem proti nim pár zápasů odehrál, ale samozřejmě se na takové střety těším, protože znám lidi z klubu. Pardubicím fandím, je to jeden z mých tří oblíbených týmů v lize, asi třetí nejoblíbenější. V Sigmě jsem toho přeci jen odehrál víc. Na Pardubice ale rád vzpomínám, protože mi to nakoplo kariéru, když jsem byl zabržděnej.

Motivují vás výkony dalších útočníků v lize? Vzhledem k nominaci na mistrovství Evropy.

Tak to úplně není, rozhodně nemyslím na to, abych jen dával góly, a tím se dostal do reprezentace. Hlavně chci pomoct týmu a myslím, že když budu předvádět dobré výkony, tak ta pozvánka přijde. A já bych byl vděčný.

Cílíte na krále střelců?

Nedívám se na tabulku, jdu zápas od zápasu. Budu se znovu opakovat, ale hlavní je pro mě tým. Chci hlavně vítězit.