Chytil má rekord v české lize, ale k nejrychlejším hattrickům je daleko

V české nejvyšší soutěži to dost pravděpodobně nikdo nestihl rychleji. Detailní údaje z devadesátých let chybí, těžko se bude dohledávat čas přesně na vteřiny. Jediné, co se ví jistě, je, že sparťanský bomber Horst Siegl dokázal hattrick v zápase s Duklou před třiceti lety vměstnat mezi 80. a 88. minutu.

Přijde vám to jako bláznivá rychlost? Pak věřte, že tři trefy se dají zvládnout i v mnohem kratším čase.

Přehled nejrychlejších hattricků ve fotbalové lize 8 minut - Mojmír Chytil (Slavia - Pardubice 3:0, únor 2024, 66. až 74. minuta), 8 minut - Horst Siegl (Sparta - Dukla 4:0, březen 1994, 80. až 88. minuta), 13 minut - Jevgenij Kabajev (Jihlava - Bohemians 1905 2:4, říjen 2017, 9. až 22. minuta), 15 minut - Vratislav Lokvenc (Č. Budějovice - Sparta 1:4, březen 2000, 52. až 67. minuta), 15 minut - Tomáš Krejčík (Bohemians - Žižkov 0:4, srpen 1994, 72. až 87. minuta), 15 minut - Petr Bystroň (Ostrava - Brno 4:1, červen 1994, 41. až 56. minuta). Zdroj: ČTK

V Guinessově knize rekordů najdete pod heslem hattrick jméno Alex Torr. Anglický útočník v roce 2013 v amatérské soutěži skóroval třikrát během minuty a deseti vteřin! To znamená, že na gól potřeboval v průměru třiadvacet vteřin.

Vypadá to, že na profiúrovni se něco takového stihnout nedá, ale kdepak! Možná vám něco řekne jméno Magnus Arvidsson, drobný útočník to na přelomu tisíciletí dotáhl i do švédské reprezentace. Ještě předtím zvládl v dresu Hässeleholmu hattrick proti Landskroně za 89 sekund.

A jestli si myslíte, že třeba v Premier League už taková bleskovka vůbec nepřipadá v úvahu, jste také na omylu.

Sadio Mane ze Southamptonu (vlevo) a Chris Brunt z West Bromwiche Albion.

Sadio Mané, rychlík, který ještě nedávno válel za Liverpool nebo Bayern Mnichov a teď si vydělává v Saúdské Arábii, dokázal během angažmá v Southamptonu třemi brankami srazit Aston Villu za dvě minuty a šestapadesát vteřin. Umíte si to v ďábelském tempu nejlepší soutěže světa vůbec představit?