Informace o klubu mám akorát z médií, s hráči to neřešíme, říká budějovický Lerch

Dosavadní asistent Lerch vedl mužstvo spolu s Jiřím Kladrubským. Oba se v podobné situaci ocitli i před rokem, když skončil kouč Josef Weber. „Tehdy jsme s Jirkou vedli tým ve dvou zápasech, porazili jsme Brno a prohráli po dobrém výkonu se Spartou,“ vzpomínal Lerch na tiskové konferenci.

České Budějovice neprožívají úplně klidné období. Na konci listopadu skončil Marek Nikl, ve středu ho následoval druhý člen trenérské dvojice Tomáš Zápotočný. V pátek pak odešel i sportovní ředitel Jan Podroužek a do toho se mluví o změně majitele.

„Za sebe řeknu, že ohledně toho mám informace jenom z médií, takže nevím, v jaké je to fázi. K nám do kabiny se žádné informace zatím nedostaly,“ vysvětlil.

Klub vlastní od roku 2021 právník Vladimír Koubek. Nový akcionář by pak měl být ze zahraničí.

„Samozřejmě když jeden den skončí hlavní trenér a další den sportovní ředitel, tak se to řeší, ale musím říct, že i mě překvapilo, jak málo jsme se tomu v kabině věnovali,“ řekl gólman Martin Janáček.

„Teď se o nás hodně píše, ale my to hráčům neříkáme a nevím, jestli oni to čtou. V kabině to neřešíme, protože by to podle mě nedělalo dobrotu. Mně to doma říká manželka, a docela se nad tím bavím, ironicky. Nechci se do toho zamotávat, ale spousta věcí je trochu jinak,“ doplnil Lerch.

Budějovické fotbalisty nakonec atmosféra okolo klubu nerozhodila a po osmi porážkách, z toho sedmi ligových, si připsali cenný bod.

Zdeněk Ondrášek a Jiří Kladrubský z Českých Budějovic rozmlouvají během zápasu s Bohemians.

„Šli jsme do utkání s tím, že se musíme od něčeho odpíchnout. Hráči byli po prohře s Hradcem psychicky dole, ale chtěli jsme, ať to hodí za hlavu,“ zhodnotil Lerch. „S výkonem jsem spokojený, zapracovali jsme na organizaci obrany, i když nás párkrát musel podržet brankář, a zároveň jsme byli nebezpeční dopředu. Myslím, že bod je zasloužený.“

„Byl to pro nás nový impuls. Za ty dva dny jsme toho tolik nenatrénovali, ale trenéři nás dobře připravili na to, v čem je Bohemka nebezpečná. Věděli jsme, jak vykrývat prostory, abychom jim v tom zamezili,“ doplnil Janáček.

V sestavě se přitom dvojice koučů nebála udělat hned několik změn, nenastoupil například pravidelně hrající stoper Lukáš Havel.

„Hodně změn bylo i vynucených a konkrétně Lukáš zase nebyl úplně v top formě. Byl jsem se podívat na středeční zápas s Hradcem a připadalo mi, že není ve své kůži,“ vysvětlil Lerch.

Před zmíněným utkáním prý ale ještě netušil, že mužstvo převezme. „Tomáš mi sice naznačoval, že měl s panem Koubkem nějakou předběžnou domluvu v případě prohry, ale volal mi pak až večer. Když mi řekl, že rezignoval, tak mi bylo jasné, že náhradou budu já a Jirka.“

Na jak dlouho, to se teprve uvidí.

„Naše pokračování u týmu je na vedení, případně na nových majitelích. Nikdo s námi zatím nemluvil, protože cítili, že se potřebujeme připravovat na nadcházející zápas, takže uvidíme, jestli teď něco proběhne. Ale když nás hodí do vody, abychom bojovali, tak budeme bojovat, “ uzavřel Lerch.