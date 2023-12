Hrát ještě tři zápasy, stejně gól nedáme, soptil Veselý. V zimě chce posílit útok

Bohemians přitom nezačali špatně, v prvních dvaceti minutách dokázali soupeře zatlačit, ale gólově se prosadit nedokázali.

„V úvodu se ten zápas lámal. Soupeř měl sice šanci hned na začátku, ale my jsme si pak vytvořili tlak, jenže jsme nedali ten klíčový první gól. Budějovice se pak taky dostaly do hry a my jsme naopak byli často v křeči. Ve výsledku je ta remíza spravedlivá a klidně jsme mohli i prohrát,“ povzdechl si Veselý.

Střelecké trápení domácích ilustrovala situace ze závěru zápasu: Kozák zakončoval na malém vápně, ale nastřelil pouze Puškáče, od kterého se míč odrazil do zámezí.

Co byl pro vás v zápase s Budějovicemi největší problém?

Myslím, že to nebylo jen v tomhle zápase, ale prakticky celý podzim nás trápí produktivita a tvorba více šancí. Začátek byl od nás povedený, ale postupem času nás výkon upadal, protože jsme nedokázali dát ten vytoužený gól. My jsme věděli, že to může být zápas o jedné brance, takže mě mrzí, že jsme si třeba nepomohli nějakou standardní situací.

Jste rád, že vás teď čeká zimní pauza?

Určitě. Jednak kvůli zdravotnímu stavu a také kvůli naší herní pohodě. Bojím se, že kdyby byla další tři kola, tak stejně tu branku nedáme. Věřím, že v zimě doléčíme šrámy, posílíme a dokážeme tyhle ztráty odčinit.

Takže přes zimu plánujete posilovat?

Hledáme ofenzivní hráče, hlavně nějaké produktivní. Aktuálně jednáme se dvěma hráči ze zahraničí a s jedním z Česka. Byl bych rád, kdyby alespoň jeden z nich přišel. Možná zkusíme získat i nějakého křídelníka, protože by se nám hodily klidně tři posily do útoku. Taky doufám, že se uzdraví Jan Matoušek, kterého trápí zranění prakticky celý podzim. Do toho věřím, že se vyjasní situace okolo Divada Puškáče, kterému v létě končí smlouva.

Čím to je, že dáváte tak málo branek?

Vždycky říkám, že nejtěžší je naučit hráče dávat góly. Když se vám někdo zraní, tak to nějak vymyslíte, můžete si pomoct různými přesuny hráčů, ale když vám chybí gólový hráč, tak je to prostě problém. My jsme si zpočátku alespoň vytvářeli dost šancí, ale v těch posledních utkáních už ani tohle neplatí. V tomhle ohledu jsme určitě zůstali za očekáváním. Máme průměr méně než branku na zápas s čímž prostě v naší lize uspět nemůžeme. Loni měli všichni naši útočníci formu, teď marně hledáme alespoň jednoho, který by se dostal třeba na pět nebo šest branek.

Bylo těžké se na Budějovice připravit vzhledem k tomu, že pár dnů před zápasem vyměnily trenéra?

My jsme se chtěli hlavně soustředit na sebe, ale samozřejmě jsme se připravovali na více variant, protože Budějovice klidně mohly změnit rozestavení. Nicméně jsem tušil, že budou spíše sázet na obranu, což je pochopitelné. Bylo to pro nás trochu nečitelné, protože vždycky když k týmu přijde někdo nový a je z klubu, tak to minimálně na jeden zápas to mužstvo vyprovokuje. Ale to utkání mělo být rozhodně více o nás. Měli jsme diktovat tempo a být agresivnější.

Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Chtěli jsme se pohybovat někde mezi 25 až 29 body, takže rozhodně nemůžu říct, že to byl dobrý podzim. V tuhle chvíli určitě nemůžeme pohlížet na nejlepší šestku, ale chceme si alespoň upevnit pozici ve středu tabulky, k čemuž nám mělo pomoct vítězství nad Budějovicemi. Tyhle dva body nám podle mě budou hodně chybět.