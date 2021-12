Oblíbený soupeř, který navíc tápe. Ale nic snadného, ví Sparta před Karvinou

Překvapivý výsledek ze šestého kola z konce srpna je nicméně jednou ze zoufalého mála radostí v karvinské sezoně.

V lize tým prohrál čtyřikrát za sebou, třikrát z toho sice o gól, ale naposledy poměrně jasně o tři ve středeční dohrávce na Bohemians (0:3). Bude se strachovat o setrvání v lize, zatímco Sparta usiluje o nejvyšší příčky.

Karviná - Sparta v sobotu od 15 hodin, sudí Berka Předpokládané sestavy

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Buchta, Šehič - Mangabeira - Sinjavskij, Čmelík, Qose, Bartošák - Papadopulos. Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí II, Hancko - Karlsson, Pavelka, Sáček, Karabec, Haraslín - Hložek. Absence: Túlio (trest za ČK), Bartl, Tavares (oba zranění), Dramé, Neuman, Zych (všichni nejistý start) - Čelůstka, Höjer, Juliš, Pešek, Polidar (všichni zranění), Souček (nejistý start).

„Jedeme do Karviné potvrdit naši roli favorita a vyhrát,“ řekl ve sparťanském preview na klubových stránkách Vrbův asistent Luboš Loučka. Uvědomuje si nicméně, že trápícího se soupeře není radno podcenit.

„Faktor Sparta“, na kterou jsou soupeři vždy nažhavení a nahecovaní bez ohledu na okolnosti, může sehrát významnou roli i v sobotu odpoledne.

„Hrajou o záchranu, do zápasu půjdou víc než naplno, tím spíš, že je to utkání proti Spartě. Bude strašně těžké,“ upozornil Loučka. „Ačkoliv Karviná ještě nevyhrála, nečeká nás nic snadného. Na Spartu se chce každý vytáhnout,“ pravil brankář Dominik Holec a ihned dodal: „My ale chceme vyhrát.“

Jeho nástup mezi tyče je trochu symbolem sparťanské snahy o zlepšení po sérii nepřesvědčivých výsledků. Začala na konci října remízou 2:2 v Ostravě, následovaly jasná porážka 0:3 v Lyonu, utrápená výhra nad posledními Teplicemi (4:2), a vyvrcholila průšvihem (0:4) na Slovácku.

Slovenský brankář Holec za áčko Sparty dříve nastoupil jen v poháru s Teplicemi. Najednou překvapivě naskočil místo Florina Nity minulý čtvrtek v Evropské lize proti Rangers (0:2) a přestože nezabránil prohře, místo si udržel. O víkendu pomohl porazit Liberec 2:1 a do konce podzimu by mohl být jedničkou.

„Jestli ano, nebo ne, si nedovolím tvrdit. Závisí to na mých výkonech i na tom, jak se mužstvu bude dařit,“ poznamenal. „Udělám ale samozřejmě vše pro to, abych se v bráně udržel a Spartě co nejvíc pomohl.“

Nejen Holec ví, že sparťané v Karviné nesmějí zaváhat. To by byla ostuda a vzhledem k situaci v tabulce i nikoli nepodstatná komplikace. V případě výhry dostanou pod tlak druhou Plzeň, která má o dva body víc a hraje až v neděli na hřišti čtvrtého Slovácka, jež na Vrbovu družinu ztrácí bod.

Dobrý výsledek a výkon by Holcovi a spol. pomohl i před čtvrteční podzimní pohárovou derniérou s Bröndby Kodaň. Její výsledek ukáže, zda Sparta udrží třetí příčku, jež znamená vyřazovací fázi Konferenční ligy, a nepůjde o loučení definitivní.