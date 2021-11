Holcova nečekaná příležitost: Byl jsem v šoku! Chyby? Jsme jeden tým

Ne, že by nepředvedl řadu dobrých zákroků.

Po deseti vteřinách se chytil proti ostrému centru, pak měl štěstí při ráně do břevna. A velkou smůlu při chybě parťáka Panáka, který zkraje druhého poločasu daroval soupeři druhou branku.

Nečekaný tah: proč chytal Holec? „Cítili jsme, že šanci potřebují dostat i další brankáři. Holec se toho zhostil dobře, pomohl nám při rozehrávce, při zakládání útoků. Jsem s jeho výkonem spokojený,“ prohlásil po duelu ve Skotsku trenér Pavel Vrba.

„Chyby se ve fotbale stávají, to k tomu patří. My víme, že je pro nás tenhle výsledek zlý, ale nezbývá nám než se oklepat. Zdvihnout hlavy a jít dál,“ prohlásil sedmadvacetiletý slovenský brankář, který do Sparty přišel už loni v srpnu.

Dlouho však zůstával v ústraní, předvedl se při jarním hostování v Čenstochové, které pomohl k trofeji. A za áčko Sparty nastoupil poprvé až nedávno v poháru v Teplicích.

I proto překvapilo, že jste se najednou octl v bráně proti Rangers.

I mě, ale příjemně. Že půjdu chytat, jsem se dozvěděl až v den zápasu.

Není to pozdě? Musel jste v přípravě na zápas něco změnit?

Nemusel. Na soupeře se připravujete de facto celý týden a každý hráč musí být nachystaný, že půjde na plac. Možná jsem byl trochu v šoku, ale soustředil jsem se na svůj výkon. Jako vždycky.

Neměl jste ani náznaky, že vás trenéři postaví?

Ne, vždyť dosud k žádné změně nedošlo... ale vždycky jsem se připravoval svědomitě. A možná bylo vlastně lepší, že jsem se to dozvěděl až před zápasem, nebyl čas nad tím přemýšlet.

Jistotu jste nabyl hned po pár sekundách: domácí na vás vlétli a vy jste pokryl nepříjemný centr. Kdy vám v průběhu zápasu bylo nejhůř?

Když jsme prohrávali. Dělali jsme maximum, abychom s výsledkem ještě něco udělali, ale kvalitu Rangers musíme uznat.

Budete spoluhráčům vyčítat, do kolika šancí soupeře pustili?

Nejsem v pozici, abych komukoli vyčítal cokoli. Na hřišti jsme jeden tým a měli bychom si vzájemně pomoct. Každý udělal maximum. A že přišly chyby, z kterých plynou šance? To je ve fotbale normální. Rozebereme si je. A budeme se znovu soustředit na Liberec.