Karvinským fotbalistům nepomáhá, ani když se málem drží pod krkem

Po šestnácti kolech jsou stále jediné prvoligové mužstvo, které dosud nevyhrálo. S Teplicemi jsou s pěti body na úplném dně soutěže.

„Neseme to těžce. Celý realizační tým,“ potvrdil karvinský trenér Bohumil Páník. „My však ten adrenalin nevyběháme jako hráči, nejdeme na hřiště, abychom se toho zbavili. O to je to pro nás těžší. Ale ještě máme tři kola do konce podzimní části ligy. Každý fotbalista si píše historii a podle toho uvidíme, zda nám pomůže na jaře, či ne.“

Karvinské ještě letos čeká sobotní domácí souboj se Spartou, týden nato ve Zlíně a 18. prosince na svém stadionu s Plzní. Všechny se hrají od 15.00. Nic snadného.

„Na los bych se nekoukal,“ prohlásil karvinský stoper Martin Šindelář. „Sparta je pořád top tým, ale my proti silnějším soupeřům hrajeme lépe než v zápasech, v nichž se čeká, že něco uhrajeme. My potřebujeme bodovat a je jedno s kým.“ Dodal, že to si ale říkají už dlouho... „Je to ubíjející, takové zoufalství. Nemůžeme takto pořád ztrácet,“ podotkl Šindelář.

Nálada v kabině se podle něj popisuje jen těžko. „Před každým utkáním věříme, že tu nepříjemnou sérii zlomíme, ale pak sedíme se sklopenými hlavami a nadáváme si, protože pořád děláme ty samé chyby.“ Karvinští spoléhali na to, že by jim mohl pomoci i rychlý sled zápasů, které i s dohrávkami v minulých dvou týdnech odehráli.

„Jenže nic z toho nebylo, pořád se v tom utápíme,“ povzdechl si Šindelář. Takže nervozita roste?

„Nevím jak u koho, ale já jsme naštvaný od prvního zápasu, co jsme nezvládli,“ odpověděl Martin Šindelář. „Nemám rád porážky ani remízy. Člověk se to snaží nějak zlomit, ale nejde to. Nepomáhá naštvání. Spoustu jsme si toho v kabině vyříkali. Byli jsme na sebe hodní, jindy jsme si nadávali, pomalu jsme se drželi pod krkem, jenže pořád nebodujeme.“ Proč?

„Fotbal je o zodpovědnosti, důslednosti, disciplíně. Problém vidím v defenzivní části, nejsme zodpovědní, snažíme se hrát fotbal tam, kde nemáme,“ řekl trenér Bohumil Páník. „A důležité je i vyhovět si v koncovce, v níž jsme mnohdy zbrklí. Je to o kvalitě těch hráčů.“