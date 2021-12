Karvinská výzva. Šestnáct kol bez výhry a teď přijede Sparta...

„Sparta je favorit, ale našemu týmu zápasy proti dobrým soupeřům vyhovují, což ukázaly remízy se Slavií a Slováckem,“ řekl karvinský trenér Bohumil Páník.

Do karvinské sestavy se vrátí Bartošák a Papadopulos, kteří ve středu proti Bohemians 1905 (0:3) nenastoupili. „S nimi budeme mít zase více možností, jak utkání zvládnout takticky i kondičně,“ uvedl Páník.

Kromě nich by opět měli mít místo v základu Brazilci – obránce Santos a záložníci Mangabeira a Túlio. Nastupují pravidelně, přičemž střídají výborné výkony s horšími.

V karvinském týmu je pět brazilských hráčů, leč Tavares a Pereira jsou zranění.

„Jsou učenliví, jsou to fotbalisti,“ řekl Bohumil Páník, který má s brazilským fotbalem bohaté zkušenosti. Díky majiteli polského Pogoně Štětín, kde dříve působil, dva roky vedl nedaleko Sao Paula tréninkové centrum. „Za tu dobu jsem poznal, co brazilský fotbalista nemá, a proto se je snažíme učit odpovědnosti a taktice. Když ale zachytí míč, dokážou se prosadit.“

Karviná vs. Sparta Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Kouč po středeční dohrávce s Bohemians 1905 chválil jiného zahraničního hráče - nigerijského záložníka Durosinmiho Rafiu Adekunleho. Nastoupil poprvé v základu. „Je mu osmnáct a pomalu byl nejlepší na hřišti,“ chválil ho Páník. „Nejvíce ohrožoval branku soupeře, nejlépe napadal. Je to příslib do dalších zápasů a možná i let. Má potřebné dispozice. Pokud je zúročí, bude výborný.“

Bohumil Páník neprozradil, zda mladík Rafia Adekunle dostane příležitost od první minuty i dnes proti Spartě.