Fandové řvali: Dejte mu dýchnout! Alkohol vylučuji, brání se sudí Houdek

„My samozřejmě před zápasem alkoholické nápoje nepožíváme, máme to zakázané, je to standardní přístup, nikdy tyto věci neděláme. Chápu, že emoce okolo zápasu mají nějaký průběh, ale co se týká alkoholických nápojů, nic takového nebylo,“ odmítl rozhodčí Houdek.

Svůj pohyb po hřišti připisuje vlastnímu specifickému stylu běhu. „Upřímně, mám s tím dlouhodobý problém, že mi i komise rozhodčích vytýká, že můj vizuální projev je nestandardní. Snažím se na tom pracovat, ale nejsem nějaký atletický typ. Ale jestli to někdo svádí na alkohol, tak mě to mrzí, ale nehrál v tom roli.“

Zpráva o tom, že rozhodčí je pod vlivem, kolovala sociálními sítěmi i útrobami olomouckého stadionu už v průběhu prvního poločasu.

A připutovala i k sudímu Houdkovi.

„Mám telefon, takže se ke mně dostalo, že se některým lidem nezdály moje pohyby a vypadaly vláčně. Byl jsem z toho překvapený,“ přiznal Houdek.

Že by z vlastní iniciativy podstoupil dechovou zkoušku, aby spekulace vyvrátil, nebral v potaz. „Abych se rozptyloval takovými věcmi… Snažím se k zápasu přistupovat profesionálně, v poločase jsme probrali problémové situace a ne se rozptylovat tím, že půjdu na nějakou zkoušku. To je mimo realitu,“ uvedl s tím, že po zápase by se zkoušce nebránil.

Nikdo z oslovených účastníků utkání nechtěl podezření na alkohol potvrdit. „Ptejte se mě na věci kolem fotbalu, tohle nebudu vůbec komentovat,“ ostře vypálil českobudějovický kouč David Horejš.

Vyjádřit se odmítl i sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář a o moc víc toho neřekl ani domácí trenér. „Nevím, co napíšete, vy jste to viděli taky. Co po mně chcete? Říct něco, abych tady skončil nebo abych skončil s fotbalem?“ reagoval Radoslav Látal.

Sám měl s rozhodčím v první půli roztržku, kdy po emotivní reakci na jeden z jeho výroků dostal žlutou kartu. „Nechme to být, nevracejme se k tomu. Netlačte mě do něčeho, co bych tu řekl a pak toho litoval,“ řekl.