Jak v Olomouci kvůli opilým sudím hráči odmítali nastoupit do druhé půle

„Dejte mu dýchnout!“ skandovali na rozhodčího Jiřího Houdka olomoučtí fanoušci.

Nepozdávaly se jim rozvláčné pohyby muže s píšťalkou po trávníku. Sudí však odmítl, že by nějaký alkohol pil.

Kauza se na veřejnosti přešla, byť pro Houdka měla zásadní následky, byl potichu „uklizen“.

O případu se mluvilo především jen bezprostředně po zápase v Olomouci.

Rozsáhlý vyšetřovacího spis Šváb, který má přes 1 800 stran a iDNES.cz měl možnost do něj nahlédnout, odhalil o případu některé podrobnosti. Například, že pod vlivem nemusel být jen hlavní sudí, ale i pomezní Jakub Hrabovský.

Katastrofální situace

Tehdejší místopředseda komise rozhodčích Wilczek to v telefonickém hovoru z listopadu 2019 popisoval svému známému Jiřímu Moláčkovi, bývalému pomeznímu sudímu, který je uznávaným lékařem, kapacitou v oboru chirurgie. Přednáší a vyučuje na lékařské fakultě v Plzni.

Wilczek říká, že situace s opilým rozhodčím Houdkem a jeho asistenty byla v Olomouci katastrofální.

„Jen díky postoji Olomouce, že to nechtěla vícero řešit, je ještě komise rozhodčích,“ zachytily policejní odposlechy Wilczekův telefonát.

Jinými slovy, díky postoji Olomouce a především jeho sportovního manažera Ladislava Mináře z toho nebyl pro fotbal a první ligu průšvih obřích rozměrů.

Wilczek: „Hráči odmítali nastoupit do druhého poločasu. Láďa Minář měl desetiminutový monolog v kabině k hráčům, že do poločasu musí nastoupit. Jenom pro tebe, Kuba Hrabovský (asistent rozhodčího) v době, kdy kontroloval výstroj hráčů v tom tunelu, není schopen stát, opírá se o zeď a hráči musí chodit kolem něho. Hráči tomu nepřikládali váhu. Od desáté minuty běhali hráči k lavičce s tím, že z rozhodčího to táhne, Kuba Hrabovský se motal.“

„Ten prý má zvrknutý kotník,“ reagoval Moláček.

Wilczek: „Kuba Hrabovský mi volal a říkal, že čekal, že si ho pozveme na komisi. Já mu říkám: A k čemu by to bylo? Zeptal se tě někdo, jestli jste pili? On říkal, že ne. Já mu říkám, že bych si ho přestal vážit, jako člověka. Jsem mu řekl, že jako rozhodčí mě zklamal.“

Alkohol jsem nepožil, hájil se Houdek

Trenéři i hráči se po zápase k tématu nechtěli vyjadřovat. „Ptejte se mě na věci kolem fotbalu, tohle nebudu vůbec komentovat,“ ostře vypálil českobudějovický kouč David Horejš, jehož tým vyhrál 3:1.

„Nevím, co napíšete, vy jste to viděli taky. Co po mně chcete? Říct něco, abych tady skončil nebo abych skončil s fotbalem?“ reagoval olomoucký kouč Radoslav Látal.

Sám Houdek tenkrát bezprostředně po utkání přišel mezi novináře, kde se obhajoval.

„My samozřejmě před zápasem alkoholické nápoje nepožíváme, máme to zakázané, je to standardní přístup, nikdy tyto věci neděláme. Chápu, že emoce okolo zápasu mají nějaký průběh, ale co se týká alkoholických nápojů, nic takového nebylo.“

Svůj pohyb po hřišti připisuje vlastnímu specifickému stylu běhu.

„Upřímně, mám s tím dlouhodobý problém, že mi i komise rozhodčích vytýká, že můj vizuální projev je nestandardní. Snažím se na tom pracovat, ale nejsem nějaký atletický typ. Ale jestli to někdo svádí na alkohol, tak mě to mrzí, ale nehrál v tom roli.“

Pro Houdka to v 13. kole byl osmý zápas v roli hlavního rozhodčího čili patřil k nejvíce nasazovaným.

Ale po Olomouci měl utrum, v soutěžním ročníku 2019/2020 už ligu nepískal. Byl delegován jen na pár utkání druhé ligy.

V minulém ročníku řídil už jen duel Mladé Boleslavi se Zlínem, třikrát byl na utkání první ligy jako videoasistent. V letošním ročníku už v zápasech nejvyšší soutěže nefiguruje.

Hrabovský dál figuruje na listině pro profesionální soutěže, na podzim jako pomezní řídil třináct utkání a na deseti byl jako pomocník videoasistenta, tzv. AVAR.

Policejní spis s názvem Akce Šváb odhaluje poměry ve fotbale, které se děly v zákulisí během vlády Romana Berbra. Bývalý svazový místopředseda podle těchto záznamů neomezeně a zcela neomaleně vládl nejen rozhodčím, ale celé „fotbalové džungli“.

V říjnu 2020 ho policie zatkla a poslala na tři měsíce do vazby. A pokud se u soudu potvrdí, že byl hlavou zločinecké organizace, hrozí mu až 12 let vězení. Obvinění čelí dalších přibližně dvacet osob z řad funkcionářů a rozhodčích.

Wilczek ani Moláček mezi nimi nejsou.

Jejich komunikace z listopadu 2019 pokračuje o tom, jak Moláček upozorňuje Wilczeka, aby talentovaného sudího Ondřeje Pechance komise nedelegovala na zápasy společně s Petrem Blažejem.

Že by mu kvůli alkoholu mohl kariéru pokazit, protože když rozhodčí jedou společně k zápasu, tak Blažej vytáhne láhev a ptá se, jestli si dají...

Opilý čtvrtý sudí Pilný v Příbrami

Problém s alkoholem měli sudí už na jaře 2016. Při ligovém utkání Příbram - Slavia vrávoral a zmateně pobíhal kolem postranní čáry čtvrtý sudí Marek Pilný. Navíc podle dostupných záběrů se brankový sudí Jiří Jech během utkání přímo u hřiště vymočil.

Po chvíli Pilného zpacifikovala ochranka a mezi střídačkami ho hlídal bodyguard, aby už nic neprovedl. Jeho roli převzal hlavní pořadatel. Do druhé půle už Pilný ke hřišti nešel. Tenkrát byl příbramským manažerem Roman Rogoz...

Pilný a Jech byli vyškrtnuti z listiny rozhodčích a fotbalová asociace je původně doživotně vyloučila ze svých řad.

Následně disciplinární komise potrestala Pilného pokutou 150 tisíc korun a dvouletým zákazem funkce. Zároveň rezignoval na svůj post místopředsedy Krajského svazu Hradec Králové.

V lednu 2019 se Pilný vrací v zápasech nižších soutěžích, doživotní zákaz mu byl zrušen. Od té doby také vede Okresní fotbalový svaz Trutnov. Letos v březnu vyhrál volby znovu.