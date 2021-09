Trenéry podpořte, vedení nekritizujte, žádá šéf Teplic. Zvýší majitel rozpočet?

Jak dopadlo jednání s belgickým vedením sklárny AGC?

Nemáme ještě úplné závěry, ale udělali jsme prezentaci a byla dobře hodnocená. Oni pochopili všechny věci kolem. Vyžádali si ještě doplňující informace a myslím, že podle rozhovorů, které jsem s nimi vedl, jsme na dobré cestě.

V čem?

Aby zvýšili rozpočet, což byl hlavní cíl. Finální rozhodnutí se odehraje v následujících týdnech.

O kolik jste žádali?

Aby se AGC minimálně vrátilo na částku, kterou dávalo dřív. A budeme mít snahu podporu ještě zvýšit. Proto budeme dělat další analýzy, co by to znamenalo. Chceme se finančně stabilizovat tak, abychom nehráli pořád o poslední místa.

Jak důležité je pro belgické vedení udržení 1. ligy?

Oni cítí sociální odpovědnost hlavně vůči dětem, první liga je spíš bonbónek. My argumentovali, že bez první ligy se celý systém mládeže může poškodit, ne-li zhroutit. V ústeckém regionu jsme jediná první liga, od toho se odvíjí motivace mladých hráčů. Pochopili to.

Byla tedy schůzka přelomová?

V jednom určitě, středečního jednání se účastnil i teplický primátor pan Hanza, což vlastně bylo poprvé, kdy jsme o situaci a budoucnosti FK Teplice mluvili my jako vedení, vlastník a město. A myslím, že výměna informací byla přínosná, každá strana chápala potřeby těch druhých.

Denis Laňka smutní po další ztrátě Teplic

Vy teď potřebujete hlavně body, proto jste vyměnili trenéry, Radima Kučeru nahradil Jiří Jarošík.

A důvod je zřejmý všem, postavení v tabulce neodpovídá našim představám. I když nemůžu říct, že bychom byli úplně nespokojení s tím, jak mužstvo bojovalo, hlavně v posledních zápasech. Přesto poslední a nyní předposlední místo není z našeho pohledu možné. Proto došlo k výměně.

Proč jste vybrali exreprezentanta Jiřího Jarošíka, který podepsal tříletou smlouvu?

Hlavní věc je, že jde o člověka, který pochází z regionu. Což je velice dobré. Jeho asistent bude pan Hunal, bývalý hráč Teplic. Takže si myslím, že oba mají velmi dobrý vztah k mužstvu a klubu. Věřím, že přinesou pozitivní změnu, abychom se posouvali v tabulce. Hlavní cíl je dostat se z pozic, které ohrožují mužstvo případným sestupem.

Chtěl po vás kouč Jarošík posily?

Zatím jsme hovořili s novým trenérem ve smyslu, že si musí situaci zmapovat, podívat se, jaké typy hráčů máme. A pak se k tomu vrátíme. Žádné požadavky dopředu neměl.

Před sezonou jste byli pasováni do role outsidera ligy především kvůli kvalitě kádru. Je tedy tak slabý?

Nevím, jak odborníci došli k predikci, že bychom měli být na sestup. Samozřejmě mužstvo v závěru minulé sezony nepodávalo dobré výkony, od toho se nejspíš odvíjel ten jejich odhad.

A vy nevnímáte nutnost posílit tým s ohledem na sílu konkurence?

Samozřejmě bychom to udělali rádi, ale všechno je odvislé právě od finančních prostředků. My v současné době na žádnou hvězdu nemáme. Budeme spíš sázet na dobře poskládané mužstvo, případně budeme chtít sehnat bojovné talenty třeba i z nižších soutěží a vytvořit bojovného ducha celého mužstva.

Kam by Teplice se současným kádrem podle vás měly patřit?

Nemůžu sportovně hodnotit všechny hráče, ale jejich jména jsou určitou zárukou kvality. Můj laický názor je, že bychom se měli pohybovat někde mezi 10. až 13. místem. Ještě bych měl jeden vzkaz pro fanoušky...

Jaký?

Že ten tlak na výměnu trenéra a kritika vedení klubu není úplně oprávněná. Nemůže za všechno trenér. Pan Kučera a jeho tým pracovali velice slušně, velice dobře. Výsledek byl nedostatečný, body nejsou, sami to pochopili. Výsledky ovlivňuje třeba i to, že máme hodně zraněných hráčů, my to mužstvo nemáme tak široké, abychom je dokázali nahradit. A někdy se projevuje i trošku konzervativní přístup u některých hráčů, to jsou všechno věci, které hrají roli. To by měli taky fanoušci pochopit a trenéra spíš morálně podpořit, než ho kritizovat za výkon.

Co míníte tím konzervativním přístupem některých hráčů?

Je to možná taková trochu přemotivovanost. Chtějí zahrát dobře, ale na druhou stranu mají i obavy, aby něco nepokazili. To se bohužel odráží na psychice celého týmu a může to hrát dost zásadní roli.