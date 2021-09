Veselý Jarošík už vede Teplice: Nechci velké hráče, ale hladové a pracovité

„Teplice jsou krásná výzva, i když složitá. Ale nebojím se toho, jdu do toho jako loni v Ústí. Věřím, že tým nastartuji, otočí se to a budeme hrát jinde,“ řekl nástupce odvolaného Radima Kučery.

V Teplicích působil coby žák, pak získal tituly ve čtyřech ligách se Spartou, Chelsea, Celtikem Glasgow a CSKA Moskva, před rokem se bývalý reprezentant vrhnul na dráhu hlavního trenéra, teď ho uvolnil druholigový Prostějov.

Jak vnímáte Teplice?

Situace tady není růžová dlouhodobě, letos to graduje. Minulý rok taky měli velké problémy se záchranou. Vybral jsem si dva kluky z Prostějova, co mi v tom pomůžou. Tedy asistenta Tomáše Hunala, který v Teplicích dlouho hrál, a trenéra brankářů Petara Aleksijeviče. Doufám, že dáme nový vítr do kabiny. Bude to těžké, ale s tím do toho jdeme.

Co říkáte na výkony sklářů?

Nesledoval jsem všechny zápasy, jen několik sestřihů jsem viděl. Nevěděl jsem, jak můj příchod z Prostějova dopadne. Věnoval jsem se práci tam. Vím, jakou Teplice mají marodku, popereme se s tím.

Jste v 1. lize. Splněný cíl?

Jsem rád, že jsem se dostal do ligy, ano, byl to jeden z mých cílů. Výzvy jsou kdykoli a kdekoli. Byl jsem ve slovinském Celje, všude musíte mít výsledky, získat hráče, předvádět hru, která povede k výsledkům a posunu tabulkou výš. Nikde to není jednoduché.

Jste překvapený, že jste v lize už za rok?

Nečekal jsem takovou rychlost. Vždycky si říkám, že nikam nepospíchám, že jdu krok za krokem. Člověk ale ve fotbale nikdy neví. Je tady krásné fotbalové prostředí, těším se. Čeká nás hodně práce.

Co změnit?

Jak říkám, moc videí jsem neviděl, soustředil jsem se na práci v Prostějově, ani nebyl čas. V pondělí jsem tam ještě trénoval, pak cesta zpátky. Vždycky s příchodem nového trenéra je jiná atmosféra, jiné tréninky, my jsme takoví veselí, doufám, že nám to zůstane. Nálada v kabině je důležitá.

Ale jste i náročný trenér.

Myslím, že tudy vede cesta, musíme hrát jako tým, musí to být vidět na hřišti, bojovat.

Jak vám pomohla jarní zkušenost v Celje, kde vás odvolali?

Byla tam spousta faktorů, ve finále jiná soutěž, jiní hráči, jiní soupeři. Obohatilo mě to v dobrém i špatném. Získal jsem zkušenost, snad ji tady prodám. Ne každý trenér vás má rád, ale vy musíte udělat, aby jste si ho získal. Já často střídal angažmá, musel jsem často dokázat, že jsem dobrý hráč. Teď to musím dokázat jako trenér.

Budete mít lepší kvalitu hráčů než ve 2. lize, to se asi těšíte.

Rozhodně! Kvalita bude lepší než ve 2. lize a jsem zvědavý, jak plus minus stejná cvičení budou vypadat oproti Prostějovu a Ústí.

Kdy jste naposledy patřil do Teplic?

Ráno jsem musel kouknout do kronik od táty, přišel jsem sem 1. 11. 1989. Za dva roky jsem odcházel, prošel jsem mladší a starší žáky. Líbí se mi tady stadion, teď ho natřeli. My tehdy sbírali odpadky po burzách. Je tu hezké tréninkové hřiště, druhé i třetí. Tohle jsou podmínky, jak to má vypadat, to mám rád.

Co máte za cíl?

Přál by si každý, abychom nebyli dole, na druhou stranu nemám kouzelný proutek. Všude mi trvalo, než si to sedlo. Čekám, až hráči uzdraví dlouhodobě zranění hráči. Věřím, že pro posun v tabulce uděláme všechno. Hráči i já.

Bude tady ovšem větší tlak fanoušků, jak tohle vnímáte?

S tím jsem taky počítal. Když už uděláte tenhle krok, musíte. Nemám s tím problém. Ale je rozdíl být ve 2. lize schovaný a v klidu, než jít s kůží na trh v 1. lize. Nebojím se toho. Trenér to má daleko těžší než hráč.

Žádá posily?

Teď se to nedá. V kanceláři mi říkali, že nemůžou přivést velké hráče. Je nechci velké hráče, chci pracovité, hladové. Aby makali za Teplice.

A styl razíte jaký?

Myslel jsem si jako trenér, že budu hrát hezký fotbal. Ale někdy máte jiné typy hráčů, musíte je napasovat do sytému, který je k dispozici a s tím sbírat výsledky.

Nepřivedete si Kušeje, kterého jste si vzal z Ústí do Prostějova? Anebo někoho jiného z 2. ligy?

Je mi jedno, o jakého hráče jde, musí být hladoví a pracovití. S nimi chci dělat. Chci chodit do práce, aby mě to s nimi bavilo. Jinak by to nefungovalo. Nebaví mě hráči, které musím dennodenně motivovat.

Bude snazší s vaším jménem získat hráče ze Sparty a Slavie?

Složitější to je, že béčko Sparty je ve 2. lize. Bylo by lepší, kdyby hráči šli za mnou, uvidíme v blízké budoucnosti.

Co když dojde na sestup?

Já tady chci pracovat dlouhodobě. Ale šli jsme do ligy pro velkou zkušenost a doufám, že ji udržíme a budeme ji hrát i příští rok.

Kdy jste s Teplicemi mluvil o angažmá?

Už v létě, co a jak, kdyby to vyšlo nevyšlo. Ve finále to skončilo, dostal jsem práci ve 2. lize, tohle přišlo jako z čistého nebe. Neváhal jsem, i když se Prostějov těžko opouštěl. Byl jsem tam krátce, udělali jsme dobrou partu. Ve finále myslím, že mi to přáli. Kdyby oni dostali tu výzvu, přáli by mi to taky.

Berete si s sebou Tomáše Hunala, proč?

Fanoušci se na něj všichni těší za to, co odvedl za Teplice, ale bude se to odvíjet od výsledků. Když budou, budou si nás vážit, když ne, budou pískat. To se děje všude. Musíme být jeden celek, jedna parta, ta dělá výsledky.

Nevytáhnete si z béčka útočníka Jana Rezka?

Pořád mu to běhá, viděl jsem ho proti béčku Bohemky. S motivací by problém nebyl, kdybychom potřebovali a bylo nás málo. Popovídáme si o tom, ale oni taky mají zraněné.