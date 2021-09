PONEDĚLNÍK: Teplické harakiri. Ani dalším trenérům se nespí klidně

Překvapení to není; šest výher ze 34 zápasů v lize je i navzdory omezeným možnostem týmu bídná bilance. I druhé ligové angažmá po Baníku tak pro hráčskou legendu Sigmy, rovného chlapa z Vigantic, končí nezdarem, což je pro ego a sebevědomí každého kouče tuze nepříjemná věc.

I kdyby o víkendu porazil Olomouc, nic by se na tom nejspíš nezměnilo. Ve stejném čase se už v Prostějově vědělo, že Jiří Jarošík se z druholigového klubu přesune do Teplic i s asistentem Hunalem.

Severočech Jarošík od příchodu na Hanou často zmiňoval, že štace daleko od rodiny není pro něj ideální a že když se prohraje, tak o tom přemýšlí obzvlášť.

Teď bude mít jiné starosti, stejně jako Kučera přebírá tým na patnáctém místě a znovu poměrně ve značné marodce. Teplickým nejde upřít snaha, poslední zápasy konečně zlepšily defenzivu, ale fotbalovosti bylo pomálu tím spíš, že Kučera patří mezi herní trenéry, kteří si na výstavbě hry obvykle zakládají.

Někdy popřít sám sebe musíte, leč stejně je to většinou cesta do pekel. Jakým směrem se bude vyvíjet trenérská kariéra někdejšího kapitána bundesligového Bielefeldu, je Ponedělník zvědavý. Stejně jako na to, zda klasické řešení Teplicím pomůže. Na místě jsou značné pochybnosti a pocit, že klub klesá každým rokem a šedivých sezon povážlivě přibývá.

Liberec zvedají posily

Změna na trenérském postu pomáhá Liberci, ačkoli to by bylo příliš jednoduché konstatování. Nic proti zásluhám kouče Luboše Kozla, více se však spíše projevuje posílení o hráče jako Tupta, Júsuf nebo Tiéhi a to ještě brzy naskočí i Stoch, takže můžeme očekávat minimálně pár povedených štiplavých gólů zpoza vápna.

U Liberce je pro trenéra důležité, v jakém období do klubu přichází - zda po výprodeji, nebo po doplnění týmu, jež se obvykle podaří na výbornou.

Klidný nemůže příliš být ani Jozef Weber v Karviné, kde stále čekají na první výhru v sezoně.

Spekulace o výměně trenéra v minulém týdnu utnulo vedení Pardubic. Ne že by snad Jiří Krejčí měl pozici jistou, přijde doba, kdy se bude klub potřebovat posunout dál, ale rozhodně patří mezi trenéry, se kterými by manažeři měli zacházet s extra dávkou úcty a trpělivosti.

Pro klub toho udělal strašně moc, neodmyslitelně k němu patří. Dalo se očekávat, že po snové nováčkovské sezoně přijdou v azylu problémy, že ne každé hostování pomůže. Jedna výhra je málo, ale času ještě dost.

Platí to i po těsné porážce s vedoucí Plzní, za kterou ke třístému startu v lize nastoupil obránce Radim Řezník, čímž vstoupil do Klubu legend. Gratulace! Je to krásné ocenění, jehož si fotbalisté považují.

I proto ikona Sigmy Michal Kovář se 299 ligovými starty se ani před padesátkou nevzdává naděje, že jednou ještě na Andrově stadionu vyběhne.

Slovácko nestárne

V minulém ročníku zářil jako host v Pardubicích, teď Brazilec Ewerton kouzlí v Mladé Boleslavi. Přešlapovačky a především technické zakroucené obstřely má vskutku úchvatné. Dvakrát se po nich slovácký gólman Nguyen natahoval marně, jednou se trefil zblízka.

Ale ani Brazilcův hattrick na rozparáděné Slovácko nestačil, jeho venkovní výhra 5:3 byla v nejgólovějším kole ročníku na trefy nejbohatší.

Dát hattrick a přesto prohrát, to se stalo v lize naposledy před 31 lety Romanu Kukletovi, který se Spartou prohrál 4:5 ve Vítkovicích, jak dohledal twitterový účet CS Fotbal.

Ani mladoboleslavský trenérský bard Karel Jarolím neprožívá hezké chvilky, na výhru čeká čtyři zápasy a to se po konci minulého ročníku a posílení týmu nečekalo.

Jistým překvapením je pro mnohé i Slovácko - že se po povedené sezoně znovu drží nahoře navzdory tomu, že nenahradilo střelce Klimenta.

I když to přestřelka v Boleslavi nepotvrzuje, příchod brankáře Nguyena je pro mančaft z Uherského Hradiště zásadní, když uvážíme, jaké potíže měl trenér Svědík s gólmany.

Ač disponuje nejstarší sestavou soutěže a snad i napříč Evropou, vypadá to, že parta kolem Kadlece a Petržely si dopřeje ještě jednu party. Kdyby Slovácko nepoškodili sudí na Slavii, v Jablonci a Plzni, bylo by mu ještě lépe.

Pět gólů nasázela také Sparta, na čtyřech se podílel křídelník Pešek, jenž chvílemi vypadal, jako by kolem Zlínských projížděl na motorce. Za zmínku však stojí i první branka stopera Filipa Panáka ve Spartě. Prošel si těžkým zraněním a teď nezapře, že začínal v Karviné v útoku; jeho rozehrávka Letenským ještě pomůže. Hlavně ať zdraví drží.

Pokud mají před zápasy brankáři v lize noční můru, nepochybně se většině z nich začíná zjevovat slávistický útočník Jan Kuchta.

Mohou si být jistí, že když si dají míč o trochu dál od nohy, nebo jim snad na moment vypadne, dotěrný Kuchta je nemilosrdně potrestá. Hezké sny nebude mít po víkendu ani hradecký Fendrich.

Liga patří na ČT

Blíží se derby pražských S. V bráně Slavie za zraněného Koláře výborně zaskakuje Mandous. Bude zajímavé sledovat, jak je trenéři protočí. Vzhledem k tomu, že Kolář vyhlíží zahraničí, je potřeba jeho cenovku držet a to se na lavičce dělá těžko.

Sestřihy nejen z derby by se měly v neděli večer vrátit na Českou televizi v tradičním pořadu Dohráno. Konečně se dohodla s O2 TV na licenci.

Bohužel to neplatí pro pondělní pořad Dohráno plus. Je to škoda, vyvažoval zábavnou Tiki Taku na O2. Ligový fotbal na ČT patří, to prosím berte jako názor fanouška, plátce koncesionářských poplatků, nikoli občasného hosta Dohrána plus.

Pěkné ponedělí.