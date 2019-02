Šéf teplického fotbalu Šedlbauer: Lidé si myslí, že FAČR je švindl

Komisi rozhodčích fotbalové asociace (FAČR) teď opustil Petr Mlsna, zástupce Ligové fotbalové asociace (LFA). Co vy na to?

Dokresluje to, o čem hovoříme dlouhodobě. LFA prospěla fotbalu i jeho pozici, je to teď daleko průhlednější. Ale už v samém začátku jsem prosazoval, ať je v komisi rozhodčích víc než jen jeden zástupce LFA. Čtyři další jsou i s předsedou z FAČR. Takže rozhodnutí bude vždycky, jaké chce FAČR. Zdá se mi to nelogické, když rozhodčí hrají v profesionálním fotbale klíčovou roli. Byla tam určitá podpora od Sparty, řeklo se, že na tom budeme pracovat dál, ale nic se nestalo.

Mlsna nesouhlasil se směřováním komise pod vedením Jozefa Chovance a vadilo mu, že do fotbalových struktur se vracejí lidé spojení s opileckou kauzou nebo s korupčními aférami z minulosti.

Pan Mlsna toho měl plné zuby, co mám informace z tisku. Není prostě něco v pořádku, bohužel se to nedaří změnit, protože systém je takhle nastavený. Je to boj s větrnými mlýny, řekl bych. Soustředíme se na to, abychom my byli transparentní, abychom hráli férově. Věřím, že LFA je daleko férovější, než je FAČR. Je to skandální, hrozné.

Má obraz fotbalu vliv na to, že se vám hůř shánějí noví sponzoři?

Nejen sponzoři, i státní orgány by měly zareagovat. Podívejte se na sociální sítě, jakou má FAČR image; 98 procent lidí si myslí, že to je švindl. Nebo že tam je hodně věcí, které nejsou správné. Vidím, jak to prosakuje, kdo dostává nejvíc financí. Plzeň, Jablonec, skandály kolem klubu pana Mynáře, informace kolem bývalého ministra školství. Tyhle věci dokládají, že tady skutečně není něco v pořádku.

A je v pořádku finanční kondice teplického klubu?

Klub je zajištěný, což je podle mého pohledu to nejdůležitější. Ne teda úplně, ale bez toho se nedá hrát. Rozpočet je stále kolem 80 milionů korun, bohužel se nedaří navýšit. Není to tedy pozitivní skok, díky bohu ale ani negativní.

Sparta ohlásila rekordní ztrátu 724 milionů. Co to s vámi dělá?

Závidíme jim, taky bychom tolik rádi měli. (úsměv) Všechno záleží na penězích. I naše cíle. Bavíme se o filozofii mladých hráčů, protože nemáme na to, abychom nakoupili drahé a hotové. Hledáme cesty, jak se i s financemi, co máme, někam dostat. Faktem je, že Plzeň, Sparta a Slavia měly dost negativní vliv na trh s fotbalisty. Jsou to enormně bohaté kluby. Dokážou si koupit hráče, které potřebují, a ono jich tady zase tolik není, aby zbylo i na nás za rozumné ceny.

Jak moc vám vylepšil rozpočet přestup Alexe Krále do Slavie?

Prodej pana Krále nám pomohl v rozpočtu, i když je dál velice křehký. Nechceme komunikovat částku, byla to žádost Slavie. Ale mrzí mě, že se opravdu pořád velice těžce shání sponzoři. I vzhledem k tomu, že máme hodně transparentní klub, program sociální odpovědnosti. Myslel jsem si, že tohle přiláká solidní sponzory, ale moc se to nedaří.

Takhle se fotbalisté Teplic fotili před startem jarní části první ligy.

Už deset let Teplice nehrály v Evropě. Neutáhne majitel, sklářský koncern AGC, kohoutky?

Zatím to tak není. Chtěl jsem pochopitelně trošku víc financí, protože taky slyším kritiku od našeho majitele, že bychom poháry mohli hrát. Já jim říkám: Ano, ale museli bychom do toho vrazit nějaký kapitál, pak by se šance zvýšila. Odpověděli: Tak si ho sežeň. Snažíme se.

Není deset let bez pohárů moc?

Nejsme spokojení, pochopitelně. Ale je to odvislé od peněz, i když ne jen od nich. Hledáme v rámci našich financí cestu, abychom se do nich dostali. Musíme se poprat. Máme nové sportovní vedení, hodně se zabýváme mládeží, máme vytipované talenty. Věřím, že když dozrají a zůstanou naším majetkem, mohli bychom poháry vybojovat. Je to náš motivační cíl. Nechci říct dlouhodobý, protože doufám, že nebude až tak dlouhodobý. Spíš strategický - přes ligu nebo pohár; jemu jsem přikládal velkou důležitost, bohužel jsme ve čtvrtfinále vyfasovali Spartu a bude asi velice obtížné zopakovat vítězství z Prahy.

Je do Evropy blíž z nadstavby o titul, kde skončí nejmíň jeden bez Evropy, nebo ze střední skupiny? Tam mají naději všichni čtyři.

Takhle bych nekalkuloval. Chtěl bych, abychom hráli v první skupině. Musíme cíl tlačit nahoru, i když tím hlavním je udržet se ve střední skupině. Ale pochopitelně ambice je dostat se do titulové skupiny, i když to bude hodně těžké. Bylo by to atraktivní pro lidi, zvýšila by se nám návštěvnost.

A ta na některé zápasy v Teplicích byla hodně slabá, třeba na Liberec přišlo jen 1 187 diváků.

Já tomu nerozumím, snažíme se to analyzovat. Lidi jsou jednak pohodlní, jednak mají přístup díky televizím k zápasům z daleko atraktivnějších soutěží. Když se sešlo špatné počasí a televizní utkání, řada lidí zůstala doma a řekla si, proč platit vstupné a být nachlazený. Ale je to blbé, vždyť kousek odsud v Drážďanech chodí 25 tisíc lidí, tady ne. Souvisí to s image fotbalu. Hodně lidí říká, vždyť je to všechno švindl, což samozřejmě není, tak proč bych si na to kupoval vstupenku.

Jak jste hodnotil váš podzim?

První zápasy nám vyšly, pak došlo k trvalejšímu poklesu, takže jsme se rozhodli vyměnit pozici trenéra a sportovního ředitele. A bylo to dobré rozhodnutí. Výkony se zlepšovaly. Uvidíme ale, až přijdou těžší chvíle, jak bude sportovní vedení a mužstvo reagovat. Jsem optimista.

Teplice vede nový primátor Hynek Hanza. Co se pro vás mění?

Jednal jsem s ním a zdá se, že situace bude trošku lepší než za pana Kubery. Městu jsme už poslali návrh memoranda o spolupráci.