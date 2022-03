Teplice zase uvadají. Jarošík: Zlepšení je, ale jsme všichni nějací namlsaní

„Předtím všichni hráči podávali optimální nebo nadstandardní výkony. Teď jen tři čtyři lidi, s čímž budeme těžko vyhrávat,“ tvrdí kouč Jiří Jarošík.

Je to návrat starých špatných časů?

Když jsme jako trenéři přišli, byli jsme v jiném rozpoložení, nikdo nás nebral vážně. Nebyli jsme konkurent. Teď se to otočilo. Najednou vidí, že Teplice hrály dobře, bodovaly, už nás jako konkurenta berou. Všechno sice teď prohráváme o gól, ale předtím o tři. Všichni jsme ve velkém očekávání, my, fanoušci, hráči, rádi bychom se viděli jinde. Ale tak jednoduché to nebude. Ta cesta bude trvat delší dobu. V Hradci jsme dostali 0:3, teď jsme sahali po bodu. Zlepšení je, ale všichni jsme nějací namlsaní.

Čekal jste, že po skvělém vstupu do jara takhle uvadnete?

Nečekal. Když jsme dlouho nevyhráli a pak jsme čtyři zápasy neprohráli, všichni jsme se viděli jinak. Ale je jasné, že když nebude podávat sedm osm hráčů nadstandardní výkon, bude těžké někoho porazit. A teď nám začíná náročná série.

Po Liberci vás čeká Sparta a pak konkurent Pardubice. Klíčový duel?

Jsou pod námi, ale do té doby se taky můžou před nás dostat. Tak daleko nikdo nekoukáme. Musíme se dobře připravit na Liberec, něco tam vyválčit. A taky si hlídat domácí zápasy, které bychom neměli prohrávat. Jenže to chtějí všichni, ale třeba Bohemka taky dokáže takové prohrát. Nechci říkat, že to je jen o bodech, chci hrát i dobrý fotbal. Dneska nebylo ani jedno. Viděli jsme šanci, jak v tabulce přeskočit dva týmy, ale bohužel jsme všichni skleslí, smutní. Nedaří se, možná je tlak na hráče, lehká nervozita.

A taky už si nevytváříte šance. Jejich hlavní tvůrce Fortelný musel kvůli zranění brzy střídat.

Důvodů je víc, on je tím hlavním. Kádr není tak široký. A takových hráčů na tomhle postu není v lize moc, natož v Teplicích. Po jeho zranění jsme vysunuli Trubače, on je teď jeden z našich nejlepších hráčů, ale musí se k němu někdo přidat. Nemáme teď velkou podporu z krajů, kterým chybí ochota hrát dopředu a na riziko. Jsme nepřesní, zbrklí, nejsou centry ze strany. Když se všechno sečte, těžko se dá něco vytvořit dopředu.

Zapojíte zase víc cizinců?

Nsunzu se zranil, Succar má kvůli covidu dvouměsíční deficit a Bulmaga, to ještě na ligu není. Máme tři nové hráče z egyptského Al-Ahlí, ale musí se aklimatizovat a mají tréninkové manko. Uvidíme, kdy budou schopní hrát za béčko. S Boljevičem jsme neprohráli čtyři zápasy, trošku se nám pak nelíbil, upadl jako celý tým. Ale poctivě maká, možná dostane znovu šanci.

Vyčítal jste gól na 1:2 zkušenému brankáři Grigarovi, který špatně odhadl vyběhnutí?

Obrana na něj hodně spoléhala, je otázka, jestli si zařval, jestli do toho chtěl jít. A taky, proč se protihráč dostal takhle blízko a se sám rozběhne. Věděli jsme, že Hradec je silný ve standardkách. Grigy nás kolikrát podržel. Zamrzí, že v takovém zápase udělá chybu, mohli jsme to dohrát na 1:1. Anebo i vyhrát; i když nám to nešlo, měli jsme připravená dvě střídání do ofenzivy. Chtěli jsme to tam dotlačit. Ale Grigymu nemůžu nic vyčíst.

Co zápas rozhodlo?

Měli jsme dobrý úvod, dali jsme gól, pak jsme soupeři darovali brzké vyrovnání. Dlouho jsme se z té nešťastné penalty vzpamatovávali. Na těžkém terénu bylo složité kombinovat, trošku jsme u našich hráčů neviděli větší touhu, vůli bojovat. Na druhou stranu Hradec měl urputnou obranu, dobře bránil, byl kompaktní, skvěle se pohyboval. Na tom terénu bylo těžké se do nich dostat.