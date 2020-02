Sivok o koupi Dynama: Chceme do Budějovic poháry, pomáhá mi Drobný

dnes 14:59

Měla to být obyčejná tisková konference před startem jarní části sezony. To by se však nesmělo provalit, že bývalý reprezentant Tomáš Sivok uvažuje o majetkovém vstupu do Dynama České Budějovice. „Nečekal jsem, že to prosákne do médií,“ připustil zkušený fotbalista.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost

„Ale ano, jednal jsem s akcionáři o odkupu klubu,“ potvrdil Sivok a uvedl, že je ohledně majetkových změn v kontaktu s Miroslavem Dvořákem, jenž je členem dozorčí rady a jedním z akcionářů Dynama. Šestatřicetiletý obránce se domů do Českých Budějovic vrátil v létě a patří mezi klíčové postavy týmu v nováčkovské sezoně. Jihočeši jsou aktuálně osmí, Sivok s nimi – pokud se jeho vstup do klubu podaří dotáhnout – má ještě větší plány. „Naším cílem je posunout tento klub dál, něco tady vybudovat. Máme vysoké ambice, chceme do Budějovic přinést poháry, chceme vybudovat úspěšnou akademii. Vytvořit dlouhodobě fungující projekt,“ líčil Sivok.

Podle kuloárních informací by měl akvizici budějovického celku provést společně s Vlastislavem Břízou, jedním z nejbohatších českých podnikatelů, majitelem společnosti Koh-i-noor Hardtmuth. Ta sídlí nedaleko stadionu Dynama. Konkrétní osobu však Sivok nepotvrdil. „Můj partner je také vítězný typ. Ale nechci ho teď jmenovat,“ reagoval.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Sivok ale prozradil, že o vstupu do akciové společnosti uvažoval déle – a že o tom diskutuje s jiným českobudějovickým patriotem a bývalým reprezentantem. „Už dříve jsem dostal zprávy, že akcionáři chtějí klub prodat. Zajímám se o tuhle možnost už od léta. Pomáhá mi s tím Jarda Drobný. A přál bych si, aby v klubu zůstal do budoucna,“ prohlásil o čtyřicetiletém brankáři, který se do Dynama vrátil na podzim a bude pokračovat i v jarní části ligové soutěže. Jednání o budoucnosti fotbalového klubu v Českých Budějovicích momentálně probíhají a brzy může dojít k rozuzlení. „Může se rozhodnout v horizontu dnů. Míč je teď na straně majitelů. Chceme tady nastolit něco nového,“ dodal Sivok.



vp Vojtěch Povejšil neb David Nebor Autoři: