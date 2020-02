Dynamo prodáme, pokud ho to posune, říká akcionář budějovického klubu

Teď záleží, jestli slavný stoper Tomáš Sivok přesvědčí o svých plánech.

„Bavíme se a vyjasňujeme si, jestli by došlo ke zlepšení podmínek klubu. Necháváme si čas na zvážení,“ reagoval Miroslav Dvořák, generální ředitel Motor Jikov Group a jeden z hlavních akcionářů Dynama.



Podle něj bylo uchazečů o Dynamo v posledních letech několik.

„Jednání o prodeji byla celá řada. Vždy oslovil někdo nás. My jsme se nebránili s nikým jednat. Jsme ale jihočeští patrioti. Chceme, aby to byl někdo, kdo klubu dá více než my, posune ho dál a především nám řekne, jak toho dosáhne,“ vysvětlil Dvořák.

Považuje za klíčové, aby případný nový majitel fotbalový klub ze Střeleckého ostrova povýšil. „Musíme se dostat k tomu, že to bude pro Dynamo lepší, než je současná situace,“ přidal Miroslav Dvořák.

Všechny nabídky doposud akcionáři odmítali. Ta od 36letého kapitána Dynama Tomáše Sivoka se nyní zdá jako nejvážnější.

„Vizi bych představil poté, co by se prodej povedl. Nechci, aby to teď někoho poškodilo. V hlavě všechno mám. Máme poznatky a zkušenosti ze zahraničí. Díky tomu věřím, že bychom byli úspěšní. Chceme pozvednout celý fotbal na jihu Čech a ubírat se moderním západním směrem. Pokud bude šance, rád bych u toho byl. Ale úplně se k tomu neupínám,“ řekl ve středu MF DNES Sivok. Na pondělní tiskové konferenci už mluvil o pohárech i úspěšné akademii.

Podnikatel Bříza zájem nevyloučil

Ve vzduchu visí od začátku týdne spekulace, že za ním stojí miliardář a majitel Koh-i-nooru Vlastislav Bříza. Ten je na služební cestě a k možnému vstupu do Dynama poskytl stručný komentář.

„Výsledkem těchto jednání může, ale rovněž vůbec nemusí, být spolupráce. Je tedy velmi předčasné fotbalovou veřejnost jakkoli mystifikovat,“ vzkázal.

Případný prodej by přitáhl větší pozornost na celé České Budějovice. Do klubu by pravděpodobně přitekly i finanční prostředky mimo jiné na výchovu mládeže. O akademii Sivok na tiskové konferenci mluvil. Její význam si uvědomují také představitelé Budějovic, městu navíc patří stadion u řeky Vltavy.

„Pokud se posílí podpora sportu mládeže, tak je to pozitivní. My do této oblasti investujeme velké peníze. Když se k tomu ve větší míře připojí Dynamo, bude to ještě lepší. Juniorské akademie by měly vychovávat špičkové sportovce. To je něco, co by pak mělo přinášet klubu další finanční prostředky,“ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN) s tím, že díky vydařenému podzimu vnímá, že se o Dynamu mluví víc.

Toho si všiml i nejslavnější odchovanec Karel Poborský. Informace o zájmu Sivoka získat klub ho překvapila.

„Manažersky Tomáše neznám. Byl ale v cizině i reprezentaci, předpokládám, že to bude vidět víc jako sportovec než podnikatel. Na druhou stranu i fotbal je byznys jako každý jiný. Je třeba to vybalancovat a koukat na to z obou stran,“ řekl.

Sivokovi dal za pravdu v tom, že je třeba pozornost upřít na akademii. „Dynamo se musí dlouhodobě zaměřit na mládež. Nikdy nebude klub, který bude nakupovat hotové fotbalisty. Úkolem je vytěžit z regionu co nejvíc. Za tím je spousta práce, ale jiná cesta pro Dynamo nebude,“ přidal Poborský. I on byl akcionářem, ale svůj podíl prodal kvůli stěhování do Prahy a jiným aktivitám.

Případný nový majitel by měl na čem stavět. Dynamo má jeden z nejlepších areálů akademie v zemi. Na to je Miroslav Dvořák pyšný. „Vybudovali jsme kvalitní zázemí, které tady nebylo. Povedlo se najít komunikaci s městem i krajem, kteří ji podporují. Pro život fotbalu je to nesmírně důležité. Jsou to spojené nádoby,“ upozornil muž, který do klubu přišel před 16 lety.

„Podařilo se nám klub dlouhodobě udržet v nejvyšší soutěži. Teď jsme v ní zpět a výsledky jsou dobré. Snažíme se získávat nové hráče a kádr stabilizovat. Klub tedy žije normálním životem,“ dodal Dvořák, kterému v regionu chybí větší podpora ze strany velkých firem. Stane se další z nich Koh-i-noor?