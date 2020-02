Jak chystají v Budějovicích trávník na ligu? Den topení stojí až 50 tisíc

Je středa, devět hodin dopoledne. Do ligového utkání Českých Budějovic s Mladou Boleslaví zbývá 57 hodin. Na Střeleckém ostrově leží necelé dva centimetry čerstvého mokrého sněhu. Topení pod trávníkem jede naplno. „Zrovna jsme to pustili,“ hlásí Stanislav Marek, který se s Josefem Pilečkem o stadion stará.



Tito dva muži se snaží, aby byl zelený pažit v co nejlepším stavu. Zatímco přes rok ho sekají, kropí či hnojí, přes zimu se musí výrazně podřídit počasí. „Ideální by bylo, kdyby v prosinci napadlo 20 centimetrů sněhu, leželo to na hřišti do konce ledna a pak bylo dva týdny před ligou teplo. Ale tak to poslední dva tři roky vůbec není,“ nabízí pro trávník optimální zimu bývalý ligový obránce.

Sníh tak v chladných měsících povrchu vůbec nevadí. Naopak. „Tráva je nastříkaná proti zimním plísním a pod sněhem odpočívá. Sníh ji izoluje a tráva i trochu roste. Je to pro ni daleko lepší, než když to zmrzne, pak roztaje a takhle pořád dokola,“ vysvětluje.



Každý kus hřiště chce jinou péči

Každý fotbalový stadion je, co se týče údržby, specifický. Střelecký ostrov má výhodu v tom, že není uzavřený a dostane se na něj i vítr. Naopak ale přibližně čtvrtinu hřiště po většinu dne zakrývá stín. „Zabírá část před jižní a východní tribunou. Na jiných stadionech s tím mají větší problémy. Během celého roku se musíme o jednotlivé části hřiště starat jinak. Kam se dostane sluníčko a je tam i vláha, tam roste tráva rychleji,“ tvrdí 50letý Marek.

Povinností prvoligových klubů je mít vyhřívaný trávník, což Dynamo už řadu let splňuje. „Jde o celou soustavu, která jde z teplárny. Je to jako podlahové topení, které běžně funguje i v domech a bytech. Voda se musí nahřát a teplo pak jde nahoru,“ popisuje šéf technického úseku. „Když už se topení zapne, je dobré ho mít puštěné alespoň nějakou dobu. Ale vše se odvíjí od počasí. Sledujeme předpověď na jeden až dva týdny,“ popisuje Marek.



Pro dnešní utkání s Mladou Boleslaví běží topení pod trávníkem od středečního dopoledne. „Naposledy jsme ho pouštěli na podzim před zápasem s Příbramí, kdy přišly první mrazíky,“ uvádí Stanislav Marek s tím, že se topilo tři dny.

Před loňským postupem hrály Budějovice čtyři roky po sobě druhou nejvyšší soutěž, což znamenalo, že zimní přestávka bývala přibližně o měsíc delší. „Ve druhé lize se hrálo do listopadu a jaro začínalo v březnu, takže největší zima už byla pryč. Předtím se naposledy topilo před zápasem s Olympií Praha v březnu roku 2018, kdy v týdnu před utkáním napadl sníh,“ vzpomíná bývalý obránce, který v nejvyšší soutěži odehrál 199 utkání a vstřelil tři góly.



Pro trávník by bylo nejlepší, pokud by byl vyhřívaný celou zimu. Jde však o finančně náročnou věc. „Závisí to na tom, kolik je stupňů. Přibližně může topení stát kolem 200 tisíc korun za týden. Na začátku při nahřívání to stojí víc, klidně i 50 tisíc za den,“ přibližuje Marek.

Klub si může kdykoliv kontrolovat, jaká je v jednotlivých vrstvách trávníku teplota. „Před sedmi lety firma pokládala vyhřívání i s čidly na její měření. Jsou v 10, 15 a 20 centimetrech v zemi a přes teplárnu a napojený počítač to můžeme sledovat,“ uvádí šéf technického úseku s tím, že údaje z čidel musí být před utkáním k dispozici. „Myslím, že na povrchu musí být minimálně tři stupně Celsia. Hodnoty si před zápasem může vyžádat technický delegát, ale zatím se nám to nestalo,“ uzavírá Stanislav Marek.