Sivok se loučí s kariérou. Měl jsem v očích trochu slzy, přiznal

Už dříve se rozhodl, že v nejvyšší soutěži nechce pokračovat. V odvetě semifinále nadstavbového play off o Evropu nastoupil naposledy. V šestatřiceti letech.

„Už nic neměním, říkal jsem to už v zimě. Byl to můj poslední zápas,“ potvrdil Sivok v rozhovoru pro Českou televizi. „Trošku mě mrzí, že jsme to nezvládli, že jsme si nezahráli ještě aspoň finále o Evropu, přesto si myslím, že sezona byla skvělá.“



Sivok se do Českých Budějovic, ve kterých působil od žáčků, vrátil na startu loňského září. Bylo to ve chvíli, kdy se Dynamu vůbec nedařilo.

Zkušený stoper a další veterán, gólman Jaroslav Drobný, pomohli mužstvo nebývale zvednout. Do poslední chvíle ligový nováček bojoval o elitní skupinu, nakonec po základní části skončil sedmý.



„Když jsem přicházel, byl tým na dně. Všichni ale udělali sto procent pro to, aby se sezona takhle povedla. Je to krásný úspěch a jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět,“ pokračoval Sivok.



Nezdolný obránce netušil, zda do odvety vůbec bude moci nastoupit, v prvním zápase se nechal vystřídat už po poločase kvůli bolavému kolenu, které jej trápilo už během zimní přípravy.

Stihl se dát do kupy.

Věřil, že České Budějovice dvojzápas ještě otočí.

Když bylo za stavu 0:2 stále zjevnější, že se to nepodaří, přišel jeho poslední velký moment. Střídání, potlesk, velké emoce.

A velký tvrďák slzel.

„Myslel jsem, že to na mě nedolehne, ale když jsem střídal, slzy jsem v očích trochu měl, to musím přiznat. A to nejsem velkej cíťa.“



„Asi jsem si spíš neuvědomil, že to je fakt poslední utkání. Spíš jsem věřil, že to zvládneme. Když jsme dostali druhej gól, tak bylo rozhodnuto. Boleslav zaslouženě postoupila,“ dodal.



Sivok je českobudějovickým odchovancem, v klubu působil od malička. V devatenácti jej získala Sparta, kde si časem vybojoval místo a následně i převzal kapitánskou pásku po Karlu Poborském. V lednu 2007 si jej vyhlédlo Udinese, do sestavy se ale neprosadil a vrátil se na hostování do Sparty.



Pak přestoupil do Besiktase, což pro něj bylo nesmírně vydařené angažmá. Během sedmi sezon získal titul a dvakrát slavil triumf v Tureckém poháru, postupně se vypracoval i v oporu reprezentace, za kterou odehrál 64 utkání a dal pět gólů.

Účastník tří mistrovství Evropy (2008, 2012 a 2016) pak hrál ještě za Bursaspor a izraelský Maccabi Petah Tikva, než se vrátil domů.

„Přál jsem si končit v Dynamu. Vždy to bývá tak, že v klubu, který vás vychová, byste rád zakončil kariéru. Mně se to podařilo a ještě úspěšně,“ řekl fotbalista, který se v zimě dokonce pokoušel klub majitelem Koh-i-nooru Vlastislavem Břízou převzít. Z toho však nakonec sešlo, u fotbalu by nicméně Sivok rád zůstal.

„Ale musí to dávat smysl,“ upozorňuje. „Něco takového, aby mě to bavilo, abych měl nějakou zodpovědnost. Aby to nebylo za každou cenu,“ dodal.